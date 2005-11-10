Dai fischi agli applausi. La Juventus cancella un primo tempo anonimo e dove ha rischiato contro il Venezia e conquista tre punti importanti per la classifica. Decisivo l'ingresso nella ripresa di Woltemade che prima sblocca il match e poi confeziona l'assist per il 2-0 di Koopmeiners. Di Cabal e Kolo Muani su rigore le altre due reti del match.

Le scelte dei tecnici

Luciano Spalletti conferma Kolo Muani in avanti con Zhegrova e Alajbegovic sulle corsie laterali. In mezzo al campo con Douglas Luis c’è Koopmeiners mentre McKennie ha il compito di legare i reparti. In difesa, davanti a Vicario, Bremer e Kelly sono i centrali con Celik a destra e Cabal a sinistra. Davide Nicola si affida ad Adams in attacco al fianco di Lauberbach con Hainaut e Haps sulle corsie laterali. A centrocampo spazio a Kike Perez, Sohm e Busio mentre in difesa Halhal, Moreno e Juan Jesus hanno il compito di proteggere la porta di Stankovic.

Juve gioca ma non punge, Venezia pericoloso in ripartenza

La squadra di Luciano Spalletti fa molto possesso ma la prima occasione è dei lagunari in contropiede. Pallone perso da Zhegrova e ripartenza immediata di Adams che entra in area e calcia in diagonale ma Bremer compie un grandissimo recupero e in scivolata mette in corner. La squadra di Davide Nicola è ancora pericolosa in velocità e, inseguito ad un nuovo capovolgimento di fronte, Haps calcia dal limite dell’area trovando però la risposta della difesa juventina. Al 19’ Zhegrova riceve in area di rigore, dopo un episodio dubbio che vede coinvolti Douglas Luiz e Lauberbach con quest’ultimo che va a terra, ma Hainaut compie un’ottima chiusura in corner. Sale di condizione la Juve e Zhegrova cerca la conclusione dal lato destro dell’area ma Stankovic respinge con sicurezza. Il numero 1 arancioneroverde si vede ancora pochi istanti più tardi quando blocca in maniera sicura un tiro dalla distanza di Douglas Luiz. Ancora una ripartenza in velocità del Venezia mette in difficoltà i bianconeri: questa volta è Kike Perez che scarica fuori area per Busio che conclude impegnando Vicario in corner. Nel recupero c’è tempo per un colpo di testa di McKennie su corner che termina però sul fondo.

Entra Woltemade e la Juve si scatena

La ripresa inizia con un doppio cambio (fuori Alajbegovic per un problema fisico e Douglas Luiz e dentro Sarr e Woltemade) e sullo stesso canovaccio del primo tempo: Juventus in possesso palla e Venezia pericoloso come al quinto quando un pallone perso dalla difesa bianconera porta Adams a concludere di prima intenzione dal lato sinistro dell’area ma calcia alto. Al settimo Celik scende sulla corsia destra e mette un pallone per McKennie. Il centrocampista si gira e cerca la conclusione respinta, Woltemade si avventa sul pallone e lo scarica alle spalle di Stankovic. Cinque minuti più tardi Koopmeiners soffia il pallone a Kike Perez, scambia con Woltemade (grande l’impatto sul match del tedesco) e conclude di prima intenzione superando Stankovic per la rete che vale il raddoppio. Al 20’ la squadra di Spalletti chiude i conti: sugli sviluppi di un corner, Zhegrova pennella un pallone per la testa di Cabal che incorna alle spalle di Stankovic. Sei giri di lancetta più tardi Kolo Muani viene steso in area da Halhal, il direttore di gara non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta il francese che gonfia la rete e permette ai bianconeri di calare il poker.