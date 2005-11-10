Stefano Vecchi, tecnico dell'Inter U23, ha parlato così dopo il match contro il Potenza vinto per 2-1: "Il Potenza ha provato a vincere e noi, nel secondo tempo, siamo andati un po' in affanno. - riporta Antenna Sud - Noi siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte, anche grazie alla bravura di Melgrati. I rossoblù sono lassù meritatamente, se riusciranno a rimanerci dipenderà dalla loro bravura e da qualche passo falso di squadre importanti. Io ho vinto un campionato con la Feralpisalò ed è la dimostrazione che, a volte, anche chi parte da dietro può superare le favorite".

Sulla partita: "Spesso gli episodi indirizzano la gara e oggi sono stati dalla nostra parte, anche se la vittoria è meritata. I ragazzi non hanno mai mollato, anche quando siamo calati. Venivamo da una settimana di stop, qualche giocatore è andato via con le Nazionali e altri sono andati in prima squadra. Per noi, la sosta delle Nazionali rappresenta un problema per preparare fisicamente la squadra. Siamo in un girone molto impegnativo ma ora ci stiamo rendendo conto di essere competitivi con tutti".