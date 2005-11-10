Il richiamo dell'Italia è forte per Vincenzo Polito. Il terzino classe '99 dall'estate del 2025 milita nella formazione maltese dell'Hamrun, con cui ha messo insieme 61 presenze e giocato anche i primi turni delle competizione europee. Le squadre italiane, però, non si sono dimenticate del suo valore e sarebbero pronte a riprenderlo.

In particolare, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, per Polito c'è una corsa a due tra Cerignola e Perugia. Per l'esterno difensivo sarebbe un ritorno in Serie C, dove ha vissuto le ultime esperienze con le maglie di Messina, Spal e Lecco prima di approdare a Malta.