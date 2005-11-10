14:32 - Davide Nicola, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore in diretta.

Come si spiega la differenza tra primo e secondo tempo?

"Il Venezia per 50' minuti ha fatto una grande partita contro una squadra forte. Abbiamo preparato bene la partita perché abbiamo reso difficile la vita della Juventus. l campionato di Serie A è questo qua: appena perdi le distanze paghi dazio. Ci deve insegnare cosa serve giocare in Serie A e quanto sia fondamentale andare in vantaggio quando hai l’occasione. Complimenti alla Juve che è una signora squadra, in uno stadio per noi probante e allenante. Per 50′ siamo competitivi, se facciamo come nell’ultima mezz’ora difficilmente possiamo esserlo. Però per 50' minuti siamo stati competitivi".

Sulle due occasioni sprecate da Adams? Si aspettava una reazione diversa dopo il gol?

"Noi abbiamo avuto subito una reazione ma siamo stati frenetici. Se si va sotto di un gol dobbiamo rimanere sotto di un gol, poi magari capita un’occasione come successo nel finale con Yeboah. Bisogna continuare con la nostra strategia di gioco. Giocando in un certo modo siamo competitivi. Ovviamente se pronti via ti trovi in vantaggio poi hai più spazi e puoi sfruttarli. Nella singola partita è tutto possibile e siamo venuti qua per fare risultato".

Sulle difficoltà offensive della squadra?

"Questa squadra non ha nessun tipo di problema. Se si pensa che ad ogni azione corrisponderà un gol è difficile. Ci sono periodi in cui uno è più preciso, pensa meglio, è più fluido. L'importante è creare occasioni per i nostri giocatori. Non esiste un problema".

Come mai non ha messo Yeboah?

È una scelta dettata dalle caratteristiche. Volevo interpretare la partita con fisicità impegnativa per i difensori della Juventus e poi modificare questa interpretazione con un giocatore che avesse più uno contro uno e abilità tra le linee. Abbiamo bisogno di un tot di giocatori per costruirci. Magari succederà una partita in cui giocheranno tutti e tre, ma sempre con equilibrio".