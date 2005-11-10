Parma-Roma 1-5: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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21.11.2026 20:05Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi (75’ Diallo), Fabbian (66’ Ordóñez), Sierro (75’ Nicolussi Caviglia), Keita, Valeri; Touré (66’ Lontani), Elphege (90’ De Martis). A disp.: Ghidotti, Corvi, Cremaschi, Bernabé, Almqvist, Frigan, Diego Carlos, Konaté, Passar. All.: Gilardino
Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Balerdi (56’ Ndicka), Hermoso; Lulli (56’ Wesley), Cristante, Koné, Molina (84’ Koulierakis); Mora (84’ Pisilli); Dybala (62’ Soulé), Malen. A disp.: De Marzi, Gollini, Castro, De Roon, Ghilardi. All.: Gasperini
Arbitro: Sozza
Marcatori: 39’, 68’, 78’, 90’ Malen (R), 54’ Elphege (P), 71’ Mora (R)
Ammoniti: Valeri (P)
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