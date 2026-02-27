Como, i convocati per il Lecce: tornano Goldaniga e Diao, non ce la fanno Addai e Baturina
Come preannunciato da mister Cesc Fabregas in conferenza stampa, tornano tra i convocati Goldaniga e Diao, oltre a Nico Paz dopo la squalifica. Restano invece fuori gli infortunati Addai e Baturina. Questo l'elenco completo dei giocatori a disposizione del Como per la gara casalinga di domani contro il Lecce, valida per il 27° turno di Serie A:
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao.
