Serie A, gli arbitri della 15^ giornata: Bologna-Juventus e Roma-Como a Massa e Feliciani
L'AIA ha diramato la lista degli arbitri per le partite della 15^ giornata di Serie A
LECCE – PISA (Venerdì 12/12 h. 20.45)
Arbitro: S. Sacchi J.L.
AA1–AA2: A. Cecconi – M. Giuggioli
IV: A. Dionisi
VAR: P. Maggioni
AVAR: L. Pairetto
TORINO – CREMONESE (Sabato 13/12 h. 15.00)
Arbitro: M. Marinelli
AA1–AA2: A. Mastrodonato – D. Pistarelli
IV: F. Turrini
VAR: G. Meraviglia
AVAR: M. Di Bello
PARMA – LAZIO (Sabato 13/12 h. 18.00)
Arbitro: M. Marchetti (foto)
AA1–AA2: C. Rossi – L. Trinchieri
IV: G. Ayroldi
VAR: G. Aureliano
AVAR: R. Volpi
ATALANTA – CAGLIARI (Sabato 13/12 h. 20.45)
Arbitro: D. Di Marco
AA1–AA2: A. Mondin – M. Miniutti
IV: D. Mucera
VAR: L. Marini
AVAR: M. Fabbri
MILAN – SASSUOLO (Domenica 14/12 h. 12.30)
Arbitro: G. Crezzini
AA1–AA2: F. Meli – S. Alassio
IV: D. Chiffi
VAR: G. Prontera
AVAR: F. Maresca
FIORENTINA – H. VERONA (Domenica 14/12 h. 15.00)
Arbitro: A. Colombo
AA1–AA2: E. Baccini – M. Perrotti
IV: M. Piccinini
VAR: F. Gariglio
AVAR: D. La Penna
UDINESE – NAPOLI (Domenica 14/12 h. 15.00)
Arbitro: S. Sozza
AA1–AA2: M. Lo Cicero – H. Yoshikawa
IV: M. Bonacina
VAR: M. Ghersini
AVAR: G. Manganiello
GENOA – INTER (Domenica 14/12 h. 18.00)
Arbitro: D. Doveri
AA1–AA2: M. Rossi – G. Bercigli
IV: F. Fourneau
VAR: D. Camplone
AVAR: R. Abisso
BOLOGNA – JUVENTUS (Domenica 14/12 h. 20.45)
Arbitro: D. Massa
AA1–AA2: M. Dei Giudici – A. Moro
IV: L. Zufferli
VAR: M. Mariani
AVAR: M. Di Bello
ROMA – COMO (Lunedì 15/12 h. 20.45)
Arbitro: M. Feliciani
AA1–AA2: F. Scatragli – R. Palermo
IV: D. Massimi
VAR: P. Mazzoleni
AVAR: D. Giua
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.