Palermo, spunta l'idea Thorsby a centrocampo. Ma potrebbe essere un obiettivo per giugno
Con la cessione del difensore Salim Diakitè in casa Palermo si aprirebbe un posto nella lista over da coprire con un altro giocatore per la retroguardia di Filippo Inzaghi, ma non solo. Come riporta il Corriere dello Sport infatti in casa rosanero si starebbe pensando anche a una soluzione a sorpresa con un giocatore d’esperienza e alto profilo che potrebbe rinforzare ulteriormente il reparto mediano.
Il nome è quello di Morten Thorsby, classe ‘96 in forza al Genoa dove ha collezionato 14 presenze stagionali con due reti. Un’idea che comunque sembra essere più un vista di giugno, magari come primo rinforzo per l’eventuale promozione in Serie A, che per ora. Il direttore sportivo siciliano Carlo Osti del resto conosce bene il calciatore norvegese avendolo portato in Italia ai tempi in cui lavorava alla Sampdoria.
Dal 2019 a oggi, con in mezzo una stagione in Germania con la maglia dell’Union Berlino, Thorsby ha collezionato 159 presenze, con undici reti, in Serie A a cui si aggiungono altre 12 presenze, con un gol, in Coppa Italia.
