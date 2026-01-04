Serie A, la classifica aggiornata. Conte a -1 da Allegri, la Lazio non risponde all'Atalanta
Antonio Conte si rimette in scia di Massimiliano Allegri. Con il successo dell’Olimpico, il Napoli torna a -1 dal Milan primo in classifica, nella graduatoria aggiornata del massimo campionato, e va a +4 (con una gara in meno) sulla Roma. Ora tocca all’Inter: impegnati con il Bologna questa sera, i nerazzurri potrebbero scavalcare i rivali cittadini in vetta alla classifica.
Non si muove la classifica della Lazio di Maurizio Sarri, che rimane a meno nove dal quarto posto in coabitazione tra Roma e Juventus, protagoniste di due passi falsi che i biancocelesti - superati dall'Atalanta grazie al successo di ieri a Bergamo - non sono riusciti a sfruttare.
Serie A, la classifica aggiornata
Milan 38 (17 partite giocate)
Napoli 37 (17)
Inter 36 (16)
Roma 33 (18)
Juventus 33 (18)
Como 30 (17)
Bologna 26 (16)
Atalanta 25 (18)
Lazio 24 (18)
Sassuolo 23 (18)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21 (17)
Torino 20 (17)
Parma 18 (17)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (17)
Genoa 15 (18)
Verona 12 (16)
Pisa 12 (18)
Fiorentina 9 (17)