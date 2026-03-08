Serie A, la classifica aggiornata: il Verona riaccende il sogno salvezza, Fiorentina quartultima
Nessun gol a Firenze, con uno scialbo 0-0 tra Fiorentina e Parma, mentre a Bologna il Verona rimonta i rossoblù e riaccende il suo sogno salvezza. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti partite valide per il 28° turno di Serie A:
La classifica di Serie A
Inter 67 (27 partite giocate)
Milan 57 (27)
Napoli 56 (28)
Roma 51 (27)
Como 51 (28)
Juventus 50 (28)
Atalanta 46 (28)
Bologna 39 (28)
Sassuolo 38 (27)
Udinese 36 (28)
Lazio 34 (27)
Parma 34 (28)
Cagliari 30 (28)
Torino 30 (28)
Genoa 27 (27)
Lecce 27 (28)
Fiorentina 25 (28)
Cremonese 24 (28)
Verona 18 (28)
Pisa 15 (28)
