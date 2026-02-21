Il Napoli vicino alla famiglia del piccolo Domenico: "Riposa in pace piccolo angelo"

Non ce l'ha fatta il piccolo Domenico. Il bimbo di Napoli a cui lo scorso 23 dicembre avevano trapiantato un cuore danneggiato è morto questa mattina dopo un calvario durato di fatto due mesi. Una notizia che ha toccato l'Italia intera con il Napoli che ha voluto mostrare vicinanza alla famiglia. La società del presidente De Laurentiis ha pubblicato un messaggio di cordoglio sulla propria pagina X: "Ciao Domenico, riposa in pace piccolo angelo".