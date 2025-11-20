Inter-Milan, Calhanoglu l'uomo del derby. QS in prima pagina: "Amato o fischiato"
Temuto traditore per la Curva Sud rossonera, leader e idolo degli ultrà nerazzurri. "È Calhanoglu l'uomo del derby", il titolo dedicato appositamente dal Quotidiano Sportivo in taglio basso e in prima pagina, a proposito della centralità che spesso e volentieri assume il regista turco ormai negli ultimi anni.
Precisamente da quel passaggio di sponde, da un naviglio milanese all'altro, nell'estate del 2021 quando per questioni principalmente d'ingaggio da ritoccare in sede di rinnovo con il Milan poi Calha scelse di lasciare il club e rispondere al corteggiamento dei nerazzurri. Scegliendo di indossare proprio la maglia dell'Inter e aprendo un ciclo che da quasi cinque anni va avanti.
Un passaggio del suo passato da calciatore che viene ricordato limpidamente da entrambe le piazze meneghine, messo in evidenza in particolar modo nel corso della stracittadina a San Siro. "Amato o fischiato", la sorte che lo attende nel tanto atteso derby della Madonnina, in programma questa domenica alle ore 20:45.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.