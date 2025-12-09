Serie A, la Flop 20 dopo 14 giornate: David, sempre peggio. La Fiorentina ne piazza 8

Jonathan David si mantiene peggior giocatore della Serie A per media voto. Il canadese prende un'altra insufficienza ed è simbolo delle difficoltà della Juventus. Fiorentina dominante in questa Flop 20 piazzando ben 8 giocatori. Seguono Lazio, Lecce, Pisa e Torino a 2. Completano l'opera Como, Genoa, Juventus e Verona a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Jonathan David (Juventus) 5.28 (9)

2. Cher Ndour (Fiorentina) 5.31 (8)

3. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.41 (11)

4. Dodò (Fiorentina) 5.43 (14)

5. Marius Marin (Pisa) 5.50 (10)

6. Simon Sohm (Fiorentina) 5.50 (10)

7. Nuno Tavares (Lazio) 5.50 (8)

8. Matteo Tramoni (Pisa) 5.55 (11)

9. Kristjan Asllani (Torino) 5.55 (11)

10. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.56 (8)

11. Albert Gudmundsson (Fiorentina) 5.58 (12)

12. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.59 (11)

13. Pablo Marí (Fiorentina) 5.60 (10)

14. Santiago Gimenez (Milan) 5.61 (9)

15. Boulaye Dia (Lazio) 5.62 (13)

16. Nikola Stulic (Lecce) 5.62 (13)

17. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.63 (12)

18. Alvaro Morata (Como) 5.64 (11)

19. Tete Morente (Lecce) 5.64 (11)

20. Adrien Tamèze (Torino) 5.64 (11)

SERIE A - 14ª GIORNATA

Sassuolo - Fiorentina 3-1

9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)

Inter - Como 4-0

11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto

Hellas Verona - Atalanta 3-1

28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)

Cremonese - Lecce 2-0

53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria

Cagliari - Roma 1-0

82' Gaetano

Lazio - Bologna 1-1

38’ Isaksen (L), 40’ Odgaard (B)

Napoli - Juventus 2-1

7’ e 78’ Hojlund (N), 58’ Yildiz (J)

Pisa - Parma 0-1

40' rig. Benedyczak

Udinese - Genoa 1-2

34' rig. Malinovskyi (G), 65' Piotrowski (U), 83' Norton-Cuffy

Torino - Milan 2-3

10' rig. Vlasic (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 66' e 76' Pulisic (M)

1. Milan 31

2. Napoli 31

3. Inter 30

4. Roma 27

5. Bologna 25

6. Como 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20

9. Cremonese 20

10. Lazio 19

11. Udinese 18

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Cagliari 14

15. Genoa 14

16. Parma 14

17. Lecce 13

18. Pisa 10

19. Hellas Verona 9

20. Fiorentina 6

MARCATORI

7 reti: Lautaro Martinez (Inter) e Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Bonazzoli (Cremonese), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

15ª GIORNATA

Lecce - Pisa (12 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Torino - Cremonese (13 dicembre, ore 15, DAZN)

Parma - Lazio (13 dicembre, ore 18, DAZN)

Atalanta - Cagliari (13 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Milan - Sassuolo (14 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Fiorentina - Hellas Verona (14 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Napoli (14 dicembre, ore 15, DAZN)

Genoa - Inter (14 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Bologna - Juventus (14 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Roma - Como (15 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)