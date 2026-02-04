Serie A, la Top 11 della 23ª giornata: Vergara si è preso il Napoli, Rabiot dominante

Questa la Top 11 della 23ª giornata di Serie A. Non c'è una sola squadra protagonista, sono tanti i giocatori che si sono messi in mostra in questa giornata di campionato: in porta c'è Marco Carnesecchi, che ha parato il rigore a Nico Paz permettendo all'Atalanta di pareggiare con il Como. In difesa Bremer, autore di una doppietta contro il Parma e Miguel Gutierrez, a segno contro la Fiorentina. Sebastiano Luperto si congeda dal Cagliari con una grande prestazione.

Centrocampo di qualità: Adrien Rabiot, gol ed assist, ha trascinato il Milan alla vittoria contro il Bologna. In casa Napoli è il momento di Antonio Vergara, che dopo il gol in Champions si è ripetuto in campionato contro la Fiorentina. La punizione di Jurgen Ekkelenkamp ha permesso all'Udinese di battere la Roma, mentre in casa Juventus Weston Mckennie continua a segnare per la gioia di Spalletti, che lo vede come un attaccante aggiunto.

Davanti tridente interessante con Domenico Berardi subito decisivo al rientro da titolare dopo due mesi di assenza, con un gol e il cross che ha provato l'autorete di Caracciolo. Semih Kilicsoy continua a segnare e il Cagliari si allontana, forse in maniera definitiva, dalla zona salvezza. Infine Christopher Nkunku, che dopo essere stato molte volte al centro delle voci del mercato, è rimasto al Milan e si sta dimostrando decisivo: con il Bologna si è procurato ed ha trasformato il gol del 2-0.

Marco Carnesecchi (Atalanta) 7,5

Gleiron Bremer (Juventus) 8

Miguel Gutierrez (Napoli) 7,5

Sebastiano Luperto (Cagliari) 7

Adrien Rabiot (Milan) 7,5

Antonio Vergara (Napoli) 7,5

Jurgen Ekkelenkamp (Udinese) 7,5

Weston Mckennie (Juventus) 7,5

Domenico Berardi (Sassuolo) 8

Semih Kilicsoy (Cagliari) 7,5

Christopher Nkunku (Milan) 7,5