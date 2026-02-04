TMW Juventus, Yildiz ha lavorato parzialmente in gruppo: con l'Atalanta sarà convocato

Dopo la seduta personalizzata di ieri, oggi Kenan Yildiz è rientrato in gruppo agli ordini di Luciano Spalletti. Il 10 della Juventus, seppur parzialmente, si è allenato insieme al resto dei compagni e nella giornata di domani partirà con la squadra per la sfida di Coppa Italia a Bergamo contro l'Atalanta. Un recupero importante per la Juventus, anche e soprattutto in ottica Lazio, sfida di campionato che si giocherà domenica sera.

Parallelamente, proseguono i lavori per l'organizzazione della firma del talento turco sul rinnovo di contratto col club bianconero: come vi abbiamo anticipato ieri sera, nelle ultime ore è stata trovata la quadra definitiva fra la dirigenza juventina, l'entourage e la famiglia del giocatore. Con la firma e la relativa ufficialità che, salvo imprevisti, dovrebbero arrivare già entro la fine di questa settimana.

Yildiz al momento ha un contratto in essere con la Juventus da 1,7 milioni di euro netti a stagione fino al 2027 e col prolungamento si legherà al progetto Juventus fino al giugno del 2031 con importante adeguamento dell'ingaggio, che andrà così ad essere uno dei più alti della rosa a maggior ragione dopo l'addio sempre più probabile di Dusan Vlahovic la prossima estate. Intanto però, Luciano Spalletti si gode il suo rientro in gruppo.