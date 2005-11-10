Il Frosinone visto dall'Austria: "Schmid troppo sottovalutato, incognita Grillitsch"

Claudio Palmieri è corrispondente della ZDF che vive e lavora a Vienna. A lui abbiamo chiesto un giudizio su Romano Schmid e Florian Grillitsch, centrocampisti austriaci di un Frosinone che in questo avvio di stagione ha conquistato venti punti in dieci giornate. Che al momento occupa il sesto posto in classifica. Schmid quest'estate è stato pagato 8.5 milioni di euro, è arrivato dal Werder Brema e oggi è il dieci della squadra di Alvini. Un titolare inamovibile. Dall'altro lato invece Grillitsch è arrivato da svincolato e, dopo l'esordio, è stato fermato da un problema agli adduttori: s'è operato a fine settembre e dovrebbe tornare solo dopo la sosta. Ma cosa si dice in Austria di questi due calciatori?

Partiamo da Schmid. Ti aspettavi potesse fare così bene a Frosinone?

"Per dire la verità sì. Viene da un Mondiale in cui è stato protagonista, contro la Giordania ha messo a segno la prima rete dell'Austria in una Coppa del Mondo a distanza di 28 anni dall'ultima. E' stata una competizione in cui lui di sicuro ha reso meglio di tanti altri giocatori più conosciuti e forse questo è un aspetto di cui tener conto: sia in Nazionale che in Bundesliga è sempre stato apprezzato ma mai una star. Un ragazzo molto utile, praticamente sempre titolare e con dei numeri importanti considerando i suoi gol e soprattutto gli assist. Eppure, pensando al Werder Brema o alla Nazionale austriaca, non era il primo, il secondo o il terzo nome che ti veniva in mente".

Come mai i top club di Bundesliga se lo sono fatto scappare?

"Bella domanda... Credo che in un top club tedesco farebbe un po' fatica a trovare spazio perché non è altissimo e a un certo livello la statura e la presenza fisica contano. Poi mi sembra un giocatore che spesso si limita a giocare col piede forte ed evita quasi del tutto il mancino. Credo sia più un buon giocatore per una squadra a medio livello: è lì che può fare la differenza, che può dimostrare il suo carattere. In un top club, senza un certo minutaggio, molto probabilmente si perderebbe".

E di Grillitsch attualmente ai box cosa pensi?

"Per ora la sua avventura in Serie A non è giudicabile, ma è anche vero che ormai da qualche anno Grillitsch fa molto fatica a trovare spazio con continuità considerando le sue esperienze sfortunate all'Ajax, al Valladolid e al Braga. Forse i numerosi prestiti non gli hanno dato né certezze né prospettiva, ma in piena forma Grillitsch può sempre essere utile ad una squadra come il Frosinone. Detto ciò Alvini ha trovato un modo di giocare ben preciso, per lui non sarà scontato trovare spazio dopo aver recuperato".

Può lasciare la Serie A a gennaio?

"Secondo me è ancora troppo presto per parlare di un possibile ritorno in Germania o Austria. Però è vero che, di recente, qualche giocatore della nazionale austriaca ha ritrovato forma tornando in patria, tipo Sasa Kalajdzic che sta facendo benissimo al LASK dopo aver recuperato dall'ennesima rottura del crociato".