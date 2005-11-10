Serie A, la Flop 20 dopo 8 giornate: Diego Carlos delusione. Udinese con 6 giocatori

Cambia completamente il podio della Flop 20 di Serie A dopo 8 giornate. A sorpresa, Diego Carlos è il peggior giocatore di Serie A per media voto. Il brasiliano è reduce da una buonissima stagione al Como con tanto di qualificazione in Champions League, ma l'impatto col Parma è stato fin qui pessimo e la partita contro la Lazio ha peggiorato la sua posizione, con la sfortunata autorete rimediata all'Olimpico. Loro malgrado, salgono sul podio Geubbels e Valdepenas, quest'ultimo protagonista in negativo del ko della Fiorentina a San Siro contro l'Inter. L'Udinese è la squadra più rappresentata con ben 6 giocatori Seguono Fiorentina e Venezia a 3; Genoa, Parma a 2; Atalanta, Bologna, Lecce e Sassuolo a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.

1. Diego Carlos (Parma) 5.25 (6)

2. Willem Geubbels (Lecce) 5.30 (5)

3. Victor Valdepeñas (Fiorentina) 5.33 (6)

4. Arijanet Murić (Sassuolo) 5.36 (7)

5. Randal Kolo Muani (Juventus) 5.36 (7)

6. El Bilal Touré (Parma) 5.38 (8)

7. Lorenzo Bernasconi (Atalanta) 5.40 (5)

8. Matias Moreno (Venezia) 5.40 (5)

9. Lukasz Skorupski (Bologna) 5.42 (6)

10. Enzo Ebosse (Udinese) 5.43 (7)

11. Radu Dragusin (Fiorentina) 5.44 (8)

12. Mergim Vojvoda (Udinese) 5.50 (8)

13. Giorgi Cittadini (Frosinone) 5.50 (7)

14. Unai Gómez (Udinese) 5.50 (6)

15. Joel Schingtienne (Venezia) 5.50 (6)

16. Djibril Sow (Genoa) 5.50 (5)

17. Vakoun Issouf Bayo (Udinese) 5.50 (5)

18. Giorgi Chakvetadze (Udinese) 5.50 (5)

19. Redouane Halhal (Venezia) 5.50 (5)

20. Alessandro Marcandalli (Genoa) 5.56 (8)