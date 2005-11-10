Roma, i convocati per la gara di questa sera contro il Cagliari: Dybala non ce la fa
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 13:05Serie A
autore Giacomo Iacobellis
27.10.2026 13:05Serie A
L'elenco dei calciatori giallorossi a disposizione di mister Gian Piero Gasperini per la gara coi rossoblù, in programma stasera alle 20.45.
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Mister Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Cagliari, gara valida per la giornata numero 9 di Serie A che si disputerà stasera alle ore 20.45 all'Olimpico. Ecco i giocatori a disposizione del tecnico dei giallorossi, tra i quali non è presente l'infortunato Paulo Dybala.
I convocati della Roma per la gara col Cagliari
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini.
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara.
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