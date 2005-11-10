Cherubini sul rinnovo di Bernabé: "Spero di incontrare l'agente. Ci siamo dati la sosta come limite"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, l'ad Federico Cherubini ha parlato anche di rinnovi e in particolare di un caso che sta molto caro al pubblico di Parma, quello di Adrian Bernabè: "Speriamo di incontrare l'agente. Uso il condizionale perché per alcuni problemi suoi non era possibile organizzare l'appuntamento. Io mi sono dato il timing prima della sosta di novembre. Con i calciatori a scadenza è doveroso sedersi e guardarsi in faccia con la massima trasparenza se ci sono le condizioni per rinnovare o meno. Se non ci fossero, affronteremo la situazione. Rimanere nel limbo non serve a nessuno, serve fare chiarezza. Dopo che avremo incontrato l'agente ne sarete informati".

L'atteggiamento di Bernabé? L'idea di voler cambiare modulo nasce dal fatto che il gioco dell'anno scorso poteva non garantire gli stessi risultati?

"Se dovessi basarmi sull'atteggiamento di Bernabé non vedrei criticità nella possibilità di rinnovare. Non avendo incontrato l'agente credo sia giusto prima parlarne con loro. Sul modulo: tutti abbiamo sperato di avere la solidità difensiva ma proponendo un gioco diverso. Vorrei chiarire che nessuno ha mai imposto a questa un modulo o un altro. Il primo a fare queste riflessioni è stato Cuesta ed è stato condiviso con noi. Ha tentato di percorrere una strada diversa perché per primo ha riconosciuto che era andato nel solco di Chivu ma non sentiva la cosa come sua, al di là dei risultati ottenuti. Speriamo di tornare a essere un Parma difficile da affrontare e credo che qualche segnale si sia visto dal punto di vista della pericolosità offensiva e andranno combinati con la solidità difensiva".