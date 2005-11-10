I movimenti di mercato della Juve, Thuram-Inter verso il rinnovo: le top news delle 13

L’esplosione di Marcus Thuram è sotto gli occhi di tutti. E la stagione iniziata da poco sta certificando quando l’attaccante dell’Inter stia sempre più diventando un elemento decisivo per la squadra allenata da Cristian Chivu anche senza la presenza del suo capitano Lautaro Martinez. Il francese vuole naturalmente continuare ad essere decisivo per la squadra. Anche oltre il termine attuale del contratto. Il giocatore infatti è legato al club di viale della Liberazione fino al 2028 ma la sensazione è che si possa proseguire oltre questo scadenza. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sono già iniziati i colloqui con il direttore sportivo Dario Baccin. Neanche a dirlo la linea della società, in accordo ovviamente anche con il presidente Beppe Marotta, è quella di proseguire insieme cercando presto un accordo che possa portare ad un rinnovo di contratto per l'attaccante francese.

Mercato o meno, la Juventus a gennaio dovrà risolvere il problema centravanti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, oltre a Folarin Balogun, attaccante del Monaco in odore di cessione dopo appena sei mesi (solo 71 minuti giocati in 4 presenze, con zero gol), ci sono altri profili che potrebbero tornare d’attualità nella sessione invernale. Tra questi spicca Alexander Sorloth, già cercato dalla Vecchia Signora in estate e oggi alle prese con una concorrenza elevata nell’Atletico Madrid (appena 43 minuti giocati in tre presenze finora). Il futuro del norvegese resta da definire, ma il suo profilo piace particolarmente a mister Spalletti, che potrebbe spingere per un nuovo tentativo. Più complicata, invece, appare la strada che conduce ad Antonio Raimondo, oggi al Frosinone ma di proprietà del Bologna. Il giovane centravanti - attuale capocannoniere della Serie A insieme a Gustavo Varela del Monza - è un profilo apprezzato, ma immaginare un suo trasferimento già a gennaio non è semplice.

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il CEO del Parma Federico Cherubini ha commentato: "La vicinanza che abbiamo alla tifoseria è doverosa, è un dover ascoltare ma le decisioni spettano alla società e questo lo rivendico, anche in questo momento che è difficile. Credo sia giusto, anche perché io sono convinto che questa squadra e questo gruppo di lavoro abbiano tutte le competenze e le qualità per raggiungere gli obiettivi. Gilardino ha iniziato da pochissimo, si è trovato di fronte a partite difficili, siamo convinti che ci vorrà tempo con le nuove idee e metodologie. Domani è un primo passo nella direzione di iniziare un cammino nuovo".

La Juventus guarda al futuro e torna a monitorare Samuel Wiafe, centrocampista classe 2008 che si sta mettendo in evidenza con la maglia del Genoa in quest'avvio di stagione. Come riportato da Tuttosport, il diciottenne è finito nel mirino dei bianconeri e della Roma, entrambe alla ricerca di giovani talenti da inserire nei rispettivi progetti tecnici. La Signora conosce già il profilo del giocatore: in passato aveva valutato la possibilità di portarlo alla Continassa per farlo crescere nella Next Gen, con l'obiettivo di accompagnarlo gradualmente verso la prima squadra. Il percorso di Wiafe, però, ha preso un'altra direzione: nell'ultima sessione estiva di mercato, il Genoa è riuscito a strapparlo al Modena per circa 2,5 milioni di euro più bonus, superando la concorrenza di tanti altri club.