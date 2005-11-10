Atta ancora fuori. Il centrocampista indisponibile anche per Fiorentina-Atalanta
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
27.10.2026 13:10Serie A
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Anche contro l'Atalanta, la Fiorentina dovrà fare a meno di Arthur Atta, colpo di mercato estivo che però in questo avvio di stagione ha avuto più bassi che alti, complici anche gli infortuni.
Il giocatore ex Udinese è ancora alle prese con un sovraccarico funzionale a carico dei muscoli dell'addome, problema che lo sta tenendo ai box già da diverse settimane. Il giocatore sta meglio e sta proseguendo il suo percorso di recupero, ma al momento non è ancora pronto per scendere in campo. Da capire se Atta sarà in grado di recuperare per la successiva sfida di lunedì 2 novembre contro il Sassuolo o se, più verosimilmente, potrà tornare in campo nel big match prima della sosta contro la Juventus.
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