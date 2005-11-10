Serie A, la Top 20 dopo 8 giornate: il 25% gioca nella Roma. Ma non c'è nessuno sul podio

Prime due posizioni invariate nella Top 20 di Serie A per rendimento. Varela segna contro il Monza e conserva il primato e la stessa identica media voto di Diego Moreira, attualmente fermo ai box. Sale sul podio Thuram, che guadagna ben 7 posizioni. La Roma la squadra più rappresentata con ben 5 giocatori; seguono Como, Frosinone e Milan a 3; Inter e Lazio a 2; Cagliari e Monza a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.

1. Gustavo Varela (Monza) 7.00 (7)

2. Diego Moreira (Milan) 7.00 (5)

3. Marcus Thuram (Inter) 6.93 (7)

4. Paulo Dybala (Roma) 6.92 (6)

5. Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.88 (8)

6. Manu Koné (Roma) 6.83 (6)

7. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.81 (8)

8. Christian Pulisic (Milan) 6.80 (5)

9. Adrien Rabiot (Milan) 6.79 (7)

10. Leonardo Balerdi (Roma) 6.75 (6)

11. Nico Paz (Como) 6.71 (7)

12. Carlos Augusto (Inter) 6.67 (6)

13. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.64 (7)

14. Donyell Malen (Roma) 6.64 (7)

15. Emanuele Lulli (Roma) 6.60 (5)

16. Assane Diao (Como) 6.58 (6)

17. Fares Ghedjemis (Frosinone) 6.58 (6)

18. Nuno Tavares (Lazio) 6.57 (7)

19. Daniel Maldini (Cagliari) 6.56 (8)

20. Jacobo Ramón (Como) 6.56 (8)