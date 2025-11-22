Thiago Silva accostato a un ritorno al Milan, Allegri: "Per il mercato c'è la società..."

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato il Derby della Madonnina di domani contro l'Inter parlando nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Tra le altre cose al tecnico del Milan è stato chiesto anche un parere su Thiago Silva, veterano della difesa oggi al Fluminense che ha già allenato nella sua prima parentesi in rossonero e che viene accostato anche oggi al Diavolo, in vista del mercato di gennaio: "Con Thiago ho passato due anni meravigliosi, giocatore straordinario. Sta continuando a giocare su buoni livelli. Per il mercato c'è la società, noi dobbiamo essere focalizzati sulle partite, affrontandole una alla volta, anche perché più di una alla volta non ci si può giocare. Thiago non l'ho chiamato, è ancora un giocatore, non allenatore".

Rimanendo sempre su temi legati al Milan e ai singoli, ad Allegri hanno chiesto anche se il recupero di Rabiot sia importante anche per far girare al meglio Fofana. Ha detto il tecnico del Diavolo: "Fofana ha fatto buone partite. È un giocatore che ha enormi potenzialità in tutte e due le fasi. Deve stare più attento in certe situazioni. Rabiot, fino ad ora, ho ritrovato un Rabiot molto migliore di quando l'ho avuto. È in un'età di maturazione al top, un giocatore molto pesante all'interno del campo".

