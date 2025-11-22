Il Napoli ricorda Ornella Vanoni. De Laurentiis: "L'Italia perde un pezzo di storia artistica"

"Con Ornella Vanoni l’Italia perde molto più di una grande cantante. Perde un pezzo della sua storia artistica... Ornella era un personaggio straordinario, di grande personalità. Lascia un enorme vuoto ma anche canzoni immortali": così dal proprio profilo X il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto ricordare Ornella Vanoni, deceduta ieri all'età di 91 anni.

Il ricordo di Inter e Milan

L'Inter non ha mancato di omaggiare Ornella Vanoni in queste ore di lutto, scrivendo sui suoi profili social un pensiero che parte proprio da una strofa de 'L'appuntamento': "Amore, fai presto, io non resisto, Se tu non arrivi, non esisto". Ascoltare una canzone d'amore e pensare alla propria squadra, quante volte ci è capitato. Ornella Vanoni ha raccontato Milano e le sue passioni come pochi altri. Tutto il Club e il mondo interista si stringono attorno ai suoi familiari", si legge sugli account dell'Inter.

Così invece il Milan: ""Tu mi ricordi Milano…". Una voce senza fine, che ha attraversato decenni e che resterà per sempre. Ci ha lasciato una delle icone della musica italiana, una splendida donna che aveva il Milan nel cuore. Tutto il mondo rossonero si stringe attorno alla famiglia di Ornella Vanoni e a chiunque le abbia voluto bene".