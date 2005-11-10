Shitstorm su Lucca dopo un video satirico. Il comico Iodice si scusa: "Non spariamo sulla croce rossa"

I social ancora protagonisti in negativo nelle ultime ore, con centinaio di offese nei confronti dell'attaccante del Napoli Lorenzo Lucca. Tutto si origina da un video pubblicato su Instagram da Peppe Iodice, noto comico napoletano, dopo la partita contro il Venezia. La risposta dei follower è stata esagerata: tantissimi insulti nei confronti dell'attaccante del Napoli

Video cancellato dopo l'ondata di odio social, arrivano anche le scuse

Nell suo video, Iodice ha cavalcato l’onda della contestazione a Lorenzo, facendogli delle richieste per migliorare le prestazioni con tono di scherno, salvo poi tornare sui propri passi una volta capito che il video era stato l'origine per una feroce contestazione nei confronti dell'attaccante italiano. Quindi video cancellato e messaggio di scuse al giovane attaccante.

"Per la prima volta, dopo aver pubblicato un video non mi sentivo in pace con me stesso. L’ho eliminato perché ho pensato che alimentasse i bulli da tastiera, alcuni hanno infierito su Lorenzo e in qualche modo l’ho fatto anche io realizzandolo. Faccio mea culpa, anche se il mio scopo era semplicemente far ridere, dicendo delle verità. Lorenzo sta giocando davvero in un modo surreale, ma non sono nessuno io per alimentare quel tipo di odio da tastiera, di sparare sulla croce rossa. Volevo fare satira, ma la satira si fa principalmente sui potenti, sui forti. In questo momento Lorenzo vive un momento di fragilità e io non volevo contribuire ad alimentare questa situazione negativa. Se Lorenzo, e io glielo auguro con tutto il cuore, cominciasse a segnare e a fare gol a ripetizione, io lo sfotterò con tutto me stesso. Adesso preferisco non alimentare quest’odio, sto meglio dopo aver eliminato il video. Forza Napoli sempre”.