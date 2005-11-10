Anatomia di un flop: per Lucca 3 gol negli ultimi 15 mesi. Dopo una spesa da 35 milioni

Il liscio di Lorenzo Lucca al 35esimo della sfida contro il Venezia, dopo un buono spunto di Giovane, è probabilmente l'emblema della partita del centravanti di Moncalieri ieri proposto dal primo minuto da Max Allegri nella gara persa al Penzo. Nella quinta sconfitta in nove partite per i vice-campioni d'Italia. Schierato dal primo minuto per far rifiatare Hojlund, Lucca è rimasto sul terreno di gioco fino al 54esimo. Prima di rientrare in panchina per un'altra prestazione da cinque in pagella. "Disastroso. Sbaglia praticamente tutto con i piedi e viene puntualmente anticipato di testa, suo punto forte. Allegri non gli concede nemmeno un’ora". il giudizio alla sua prestazione di TMW. Voto in pagella 5.

Le parole di Allegri dopo Venezia-Napoli

Sulla stella lunghezza d'onda i quotidiani di questa mattina, in giro anche qualche voto più basso per un giocatore che Allegri continua a difendere senza mai entrare nel dettaglio del perché non funziona. "La rosa del Napoli è una buona rosa, non possono giocare sempre gli stessi. Lucca ha fatto la sua partita, ha lottato e ha avuto qualche difficoltà come la squadra, Giovane uguale, ha messo una buona palla, Beukema è entrato bene. Ora c'è da lavorare", ha detto l'allenatore dei partenopei al termine del match.

I suoi impietosi numeri

Peccato però che i numeri e le prestazioni dicano altro, raccontino di un calciatore che da quando è arrivato a Napoli ha inanellato due gol. Soprattutto un cinque in pagella dopo l'altro. I numeri del resto sono sotto gli occhi di tutti: Lucca arrivato nell'estate 2025 per 35 milioni di euro più cinque di bonus dall'Udinese ha collezionato con la maglia del Napoli 32 presenze e due gol, la media di una rete ogni 800 minuti. Nel mezzo l'altrettante fallimentare avventura in prestito al Nottingham Forest: nove partite e una rete (inutile) contro il Leeds United. Il totale fa tre gol negli ultimi quindici mesi per un centravanti che a Udine aveva addirittura trovato la Nazionale. Sono tempi lontanissimi...