Si è conclusa la 14^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 14^ giornata di Serie A:
SASSUOLO-FIORENTINA 3-1 - Il tabellino
Marcatori: 9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 46' Muharemovic (S), 20' st Koné (S)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (33' st Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato (34' st Pierini), Pinamonti (9' st Cheddira), Laurienté (9' st Fadera). A disp.: Satalino, Zacchi, Candé, Odenthal, Lipani, Iannoni, Moro. Allenatore: Grosso.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Marì, Ranieri (18' st Viti); Dodo (39' st Kouame), Sohm (1' st Ndour), Fagioli (17' st Piccoli), Mandragora, Parisi (17' st Fortini); Kean, Gudmundsson. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Richardson, Dzeko. Allenatore: Vanoli.
Le pagelle di Sassuolo-Fiorentina
---------------------------
INTER-COMO 4-0 - Il tabellino
Marcatori: 11' Lautaro Martinez, 14' st Thuram, 36' st Calhanoglu, 41' st Carlos Augusto
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (32' st Carlos Augusto), Barella (39' st Diouf), Calhanoglu, Zielinski (26' st Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (39' st Sucic), Thuram (32' st Esposito). A disp. Josep Martinez, Taho, De Vrij, Bonny, Frattesi, Bisseck, Cocchi, Maye. Allenatore: Chivu.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch (1' st Vojvoda), Diego Carlos, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone (41' st Caqueret); Addai (41' st Diao), Paz, Rodriguez (41' st Kuhn); Morata (32' pt Douvikas). A disp. Vigotito, Cavlina, Kempf, Moreno, Baturina, Smolcic, Van der Brempt, Cerri. Allenatore: Fabregas.
---------------------------
HELLAS VERONA-ATALANTA 3-1 - Il tabellino
Marcatori: 28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 26' st Bernede (H), 36' st rig. Scamacca (A)
HELLAS VERONA (3-5-2):Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali (45'+2 st Kastanos), Niasse (43' st Harroui), Al-Musrati, Bernede, Frese (45'+2 st Valentini); Giovane (43' st Oyegoke), Mosquera (33' st Sarr). A disp. Perilli, Toniolo, Yellu, Orban, Slotsager, Ebosse, Fallou, Ajayi. Allenatore: Zanetti
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (1' st Kolasinac), Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson (16' st Pasalic), Zappacosta (16' st Zalewski); De Ketelaere (25' st Samardzic), Krstovic (1' st Scamacca), Lookman. A disp. Rossi, Sportiello, Musah, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini. Allenatore: Palladino
---------------------------
CREMONESE-LECCE 2-0 - Il tabellino
Marcatori: 8' st rig. Bonazzoli, 33' st Sanabria (C)
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti (43' st Vazquez); Barbieri (43' st Folino), Payero, Bondo (23' st Grassi), Vandeputte (23' st Zerbin), Floriani Mussolini; Bonazzoli (29' st Sanabria), Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sarmiento, Ceccherini, Grassi, Lordkipanidze.
Allenatore: Nicola.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani (32' st Kaba), Coulibaly; Pierotti (22' st N'Dri), Berisha (32' st Sala), Banda (1' st Sottil); Stulic (22' st Camarda). A disposizione: Samooja, Ndaba, Siebert, Morente, Helgason, Kouassi, Maleh.
Allenatore: Di Francesco.
---------------------------
CAGLIARI-ROMA 1-0 - Il tabellino
Marcatori: 38' st Gaetano
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa (24' st Prati), Rodriguez, Luperto; Palestra (46' st Di Pardo), Adopo, Deiola, Folorunsho (46' st Kilicsoy), Obert (32' st Idrissi); Esposito, Borrelli (24' st Gaetano). A disposizione: Ciocci, Radunovic, Rog, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Luvumbo.
Allenatore: Pisacane.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante (17' st El Aynaoui), Tsimikas (28' st Ghilardi); Soulé (17' st Ferguson), Pellegrini (17' st Dybala); Baldanzi (7' st Rensch). A disposizione: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Bailey, Pisilli, Arena, El Shaarawy.
Allenatore: Gasperini.
---------------------------
LAZIO-BOLOGNA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 38' Isaksen (L), 40' Odgaard (B)
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (1' st Lazzari); Guendouzi, Cataldi (30' st Dele-Bashiru), Basic (35' st Patric); Isaksen (1' st Cancellieri), Castellanos (15' st Noslin), Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Vecino, Pedro, Dia, Belahyane, Provstgaard.
Allenatore: Sarri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale (39' De Silvestri), Juan Miranda; Moro (19' st Ferguson), Pobega; Orsolini (19' st Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (19' st Rowe); Castro (37' st Dallinga). A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Immobile, Lykogiannis, Lucumì, Dominguez, Sulemana, Fabbian.
Allenatore: Italiano.
---------------------------
NAPOLI-JUVENTUS 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 7', 33' st Hojlund (N), 14' st Yildiz (J)
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera (25' st Spinazzola); Neres (35' st Politano), Hojlund, Lang (41' st Vergara). A disp.: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino.
Allenatore: Conte.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso (26' st Kostic), Locatelli, Thuram (37' st Zhegrova), Cabal (1' st David); McKennie; Conceiçao (26' st Miretti), Yildiz (26' st Openda). A disp.: Perin, Scaglia, Adzic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe.
Allenatore: Spalletti.
---------------------------
PISA-PARMA 0-1 Il tabellino
Marcatori: 40' rig. Benedyczak (Pa)
PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi (30' st Moreo), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin (1' st Akinsanmiro), Aebischer, Piccinini (30' st Lorran), Angori (1' st Leris); Meister (38' st Tramoni), Nzola. A disposizione: Semper, Nicolas, Hojholt, Buffon, Tomas Esteves, Isak Vural, Coppola, Raul Albiol, Lusuardi, Bonfanti. All.: Gilardino
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Keita, Estevez, Bernabé (29' st Ordonez); Benedyczak (29' st Oristanio, 45' st Lovik), Ondrejka (14' st Sorensen); Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Almqvist, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Trabucchi, Conde. All.: Cuesta
---------------------------
UDINESE-GENOA 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 34' Malinovskyi rig. (G), 20' st Piotrowski (U), 38' st Norton-Cuffy (G)
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli (28' st Ehizibue), Ekkelenkamp (41' st Iker Bravo), Karlstrom, Piotrowski (41' st Lovric), Zemura (15' Rui Modesto); Zaniolo, Davis (28' st Buksa). A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Oier Zarraga, Gueye, Bayo, Palma, Camara, Kristensen, Miller. All.: Malecki (Runjaic squalificato).
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (31' st Messias), Masini, Thorsby, Aaron Martin; Colombo (31' st Ekhator), Vitinha (18' st Ekuban). A disposizione: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Onana, Sabelli, Carboni, Hugo Cuenca, Fini, Kumer, Cornet, Venturino, Ellertsson. All.: De Rossi.
---------------------------
TORINO-MILAN 2-3 - Il tabellino
Marcatori: 10' rig. Vlasic (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 22' st, 32' st Pulisic (M)
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze (33' st Masina), Maripan, Coco; Pedersen (39' st Nkounkou), Anjorin (14' st Casadei), Asllani, Vlasic, Lazaro (39' st Ngonge); Zapata, Adams (39' st Aboukhlal). A disp.: Paleari, Popa, Ilkhan, Simeone, Dembelé, Biraghi, Gineitis, Njie. All.: Baroni.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (43' st Estupinan), Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (21'st Pulisic); Nkunku, Leao (31' Ricci). A disp.: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Jashari. All.: Landucci (Allegri squalificato).