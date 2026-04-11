Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Silvio Baldini CT dopo quasi 40 anni di carriera inimitabile. Con anche sei anni di stop

Silvio Baldini CT dopo quasi 40 anni di carriera inimitabile. Con anche sei anni di stopTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:38Serie A
Raimondo De Magistris

Silvio Baldini sarà il commissario tecnico della Nazionale per le prossime due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In attesa della nomina del nuovo CT che avverrà dopo l'elezione del nuovo Presidente FIGC prevista per il 22 giugno, l'attuale guida dell'Under 21 che sta conducendo la sua squadra verso la qualificazione all'Europeo di categoria prende la guida dell'Italia per due partite. La soluzione più comoda anche perché per gli azzurrini in quel periodo non ci saranno impegni ufficiali, un premio alla carriera per un tecnico unico e inimitabile.

Nato a Massa l'11 settembre 1958, Baldini inizia a muovere i primi passi da allenatore a fine anni '80 allenando il Forte dei Marmi in Promozione. Nel 1992 la prima esperienza in Serie C1, alla guida della Massese. Poi due stagioni alla guida del Siena e successivamente la prima avventura della sua carriera alla Carrarese, dal 1995 al 1997. Per approdare in Serie B Baldini vive le sue prime stagioni lontano da casa, un anno al ChievoVerona e un altro al Brescia prima di tornare in Toscana per guidare l'Empoli. Tre anni in cadetteria con Fabrizio Corsi presidente e la prima promozione della sua carriera nel massimo campionato, in quella Serie A 2002/03 che conclude con un più che onorevole 13esimo posto. A quel punto Baldini diventa uno degli allenatori più in voga della Serie A, un turning point che però non sfrutta a dovere. Anzi. "A Empoli stavo bene - racconterà Baldini -. Mi volevano fare un contratto di 100 milioni per 5 anni. Mi cercavano anche Fiorentina e Napoli. Arriva Zamparini e mi offre un triennale a 2 miliardi l’anno per allenare il Palermo in serie B. Penso ai tre figli, mia moglie spinge, e accetto. Un madornale errore. La scelta dei soldi. Tradisco me stesso. Finisce tutto. Zamparini, ricco a palate, si sente onnipotente, metteva bocca sulla formazione. Voleva suggerirmi chi doveva giocare. Dopo una sconfitta, a caldo, mi provoca e io lo insulto di brutto. “Il presidente non mi deve rompere il cazzo, il campionato lo vinciamo e basta!”. Mi esonera. Eravamo terzi, ma la mia storia di allenatore finisce lì. Zamparini mi ha fatto molto soffrire".

Dopo quell'avventura Baldini riparte da Parma: esonerato. Lo stesso accade a Lecce, mentre a Catania è lui a dimettersi non prima di un calcio in culo a Di Carlo in una sfida contro il Parma finita 2-2. Sono anni in cui in Baldini cresce l'insofferenza per il mondo del calcio. Per la sua ipocrisia. Torna a Empoli dove chiude il campionato di Serie B al quinto posto, poi a Vicenza viene mandato via dopo nove partite.
A quel punto Baldini dice stop, è l'ottobre del 2011 e non tornerà ad allenare fino all'inizio della stagione 2017/18. "Sono sparito da un mondo di falsi e ipocriti in cui non mi riconoscevo più. Il calcio era solo stress che mi mangiava. Non riuscivo più a controllarlo. Cosa ho fatto in quei sei anni? Niente. Salivo per le montagne con il mio bastone, i miei cani. D’inverno me ne andavo a cacciare pernici con i pastori siciliani. Una grande amarezza dentro, ma anche una strana serenità. Sei anni di vuoto, così sembravano, e invece sono stati gli anni della mia rinascita".

Silvio Baldini riparte nel 2017 dalla Carrarese: "Ma a una sola condizione: ho preteso di non essere pagato. Zero. Neanche un rimborso spese. Sapevo che dovevo espiare…" Ci resterà per (quasi) quattro stagioni con tanto di promozione sfiorata. Alla vigilia di Natale del 2021 firma col Palermo, squadra che riporta dalla Serie C alla Serie B. Farà lo stesso col Pescara al termine della stagione 2024/25, nel mezzo due avventure durate pochissimo con Perugia e Crotone. Nell'estate 2025 viene nominato da Gravina e Buffon nuovo commissario tecnico dell'Under 21: vince sette gare su otto con una squadra che sta riuscendo a coniugare bel gioco e risultati. La stessa squadra che Baldini porterà con sé per le prossime due amichevoli della Nazionale maggiore.

Articoli correlati
Ricordate il duro sfogo di Baldini sulla Nazionale dopo Novegia-Italia 3-0? Ora è... Ricordate il duro sfogo di Baldini sulla Nazionale dopo Novegia-Italia 3-0? Ora è CT
Gautieri: “Silvio Baldini valore aggiunto per l’Italia. Poche colpe per Gattuso” Gautieri: “Silvio Baldini valore aggiunto per l’Italia. Poche colpe per Gattuso”
L’azzurro dei grandi per Silvio Baldini: sarà il ct delle amichevoli di giugno. Aspettando... L’azzurro dei grandi per Silvio Baldini: sarà il ct delle amichevoli di giugno. Aspettando Conte?
Altre notizie Serie A
Obiettivo Milan: evitare un finale in apnea. Il piano prima dello scontro diretto... Obiettivo Milan: evitare un finale in apnea. Il piano prima dello scontro diretto con la Juventus
L'ex Juve Padovano promuove Spalletti: "E' diventato il capopopolo. E' giusto credere... L'ex Juve Padovano promuove Spalletti: "E' diventato il capopopolo. E' giusto credere in lui"
Pellegrini per restare a Roma deve decurtarsi l'ingaggio. E nemmeno di poco TMWPellegrini per restare a Roma deve decurtarsi l'ingaggio. E nemmeno di poco
Inter, Sommer e il paragone Inzaghi-Chivu: "Cristian ci parla tanto. Ora siamo più... Inter, Sommer e il paragone Inzaghi-Chivu: "Cristian ci parla tanto. Ora siamo più verticali"
Di Gregorio vuole riprendersi la Juventus, Ma ne resterà solo uno tra lui e Perin... Di Gregorio vuole riprendersi la Juventus, Ma ne resterà solo uno tra lui e Perin in futuro
Leon Goretzka saluta il Bayern Monaco. Piace a cinque squadre di Serie A TMWLeon Goretzka saluta il Bayern Monaco. Piace a cinque squadre di Serie A
Giannichedda approva il rinnovo di Spalletti: "Punto di partenza fondamentale per... Giannichedda approva il rinnovo di Spalletti: "Punto di partenza fondamentale per la Juventus"
Zielinski protagonista assoluto dell'Inter: "Il nuovo staff ha saputo valorizzare... Zielinski protagonista assoluto dell'Inter: "Il nuovo staff ha saputo valorizzare le mie qualità"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Pio Esposito e l'errore dal dischetto a Zenica: "Ho faticato a metabolizzare. Ero sotto terra"
Immagine top news n.1 Lewandowski riflette sul futuro. Milan e Juventus ci sono, a patto che si abbassi l'ingaggio
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 Il 'patto' di Fabregas: non vuole perdersi la prima stagione europea del Como
Immagine top news n.4 La Juventus pensa solo all’Atalanta: Spalletti studia il sostituto di McKennie
Immagine top news n.5 La Juventus a Spalletti fino al 2028: ufficiale il rinnovo. Ora tocca a Dusan Vlahovic
Immagine top news n.6 L’azzurro dei grandi per Silvio Baldini: sarà il ct delle amichevoli di giugno. Aspettando Conte?
Immagine top news n.7 Malen-show, Roma batte Pisa. Ranieri-Gasp e il mercato: qualcosa non torna
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
Immagine news podcast n.4 Il Milan alla ricerca di una grande certezza in attacco: stop alle scommesse
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'ex Juve Padovano promuove Spalletti: "E' diventato il capopopolo. E' giusto credere in lui"
Immagine news Serie A n.2 Pellegrini per restare a Roma deve decurtarsi l'ingaggio. E nemmeno di poco
Immagine news Serie A n.3 Inter, Sommer e il paragone Inzaghi-Chivu: "Cristian ci parla tanto. Ora siamo più verticali"
Immagine news Serie A n.4 Di Gregorio vuole riprendersi la Juventus, Ma ne resterà solo uno tra lui e Perin in futuro
Immagine news Serie A n.5 Leon Goretzka saluta il Bayern Monaco. Piace a cinque squadre di Serie A
Immagine news Serie A n.6 Giannichedda approva il rinnovo di Spalletti: "Punto di partenza fondamentale per la Juventus"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Frosinone-Palermo a Pescara-Sampdoria, i convocati per la 34ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, scontro salvezza a Pescara: tre punti e un dubbio da sciogliere per Lombardo
Immagine news Serie B n.3 Serie B, il programma della 34ª: in campo Monza e Venezia. Pescara-Samp per la salvezza
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Monza-Bari: all'U-Power Stadium è sfida testacoda
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Avellino-Catanzaro: Lupi per azzannare la salvezza. Emergenza per Aquilani
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Südtirol-Modena: padroni di casa per ritrovare il sorriso, ospiti per il quinto posto
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento in Serie B, la gioia di Floro Flores: "Un’emozione così è indescrivibile"
Immagine news Serie C n.2 Bandecchi: "La Ternana non deve fallire. Ci sono ancora spiragli, ci dobbiamo lavorare"
Immagine news Serie C n.3 Alcione Milano, Cusatis: "La partita è stata molto equilibrata. Lotta playoff tiratissima"
Immagine news Serie C n.4 Il Lecco aggancia l'Union Brescia al secondo posto, ma Valente frena: "È ancora lunga"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il programma della 36ª: possono arrivare nuovi verdetti in chiave retrocessione
Immagine news Serie C n.6 Derby quasi vietato. Un tifoso dell’Union Brescia vince il ricorso al TAR e sarà allo stadio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.3 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Soncin: "Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…