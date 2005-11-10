Varela dal Monza alla Nazionale, il ct: "Per segnare più di tutti in Italia serve qualità notevole…"
Simone Bernabei
Nel corso della sua conferenza stampa, il ct del Portogallo Jorge Jesus ha parlato anche delle chiamate in Nazionale di Fabio Silva e Gustavo Varela, attaccante del Monza e attuale capocannoniere della Serie A:
"Nel periodo trascorso insieme prima di queste convocazioni la squadra aveva già dimostrato le proprie capacità tecniche e tattiche, oltre ad un forte legame fra i calciatori. Il fatto che molti di loro avessero già lavorato con me mi ha dato un vantaggio. Il mio vero punto di forza è che i giocatori credono nel percorso, nella filosofia e nella volontà di continuare a vincere. Per quanto riguarda Fabio Silva, sta crescendo nel suo club e ha giocato benissimo le ultime partite. Le sue caratteristiche corrispondono alla mia idea di attaccante.
Su Varela… è il capocannoniere del campionato italiano. Per riuscirci serve una qualità notevole… Partendo da questo presupposto ho deciso di dargli fiducia, anche perché non dobbiamo dimenticarci che ha solo 21 anni".