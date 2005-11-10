Il sosia di Ronaldinho inganna Ravenna. Parlano Mancini e Scalvini: le top news delle 22

Matteo Dagasso si prende la scena in Francia: il centrocampista del Venezia è partito titolare nel 2-1 con cui l’Italia Under 21 ha battuto ieri a Laval i pari età transalpini e ha servito l’assist per il vantaggio di Francesco Camarda, dopo lo stop causato da alcuni fastidi al ginocchio. A TuttoMercatoWeb.com ha parlato il suo procuratore Carlo Di Renzo: "Il suo spazio lo troverà, ma non solo nel Venezia. Anche se dovesse andare in altri club. Ha una testa da top player e tecnicamente è un giocatore che ha entrambe le fasi di gioco e dà equilibrio a tutto il reparto”.

Si avvicina a grandi passi il debutto di Ronaldinho con la maglia del Ravenna, domani alle 17.30 contro il Forlì. Un evento che non solo ha scatenato l'entusiasmo dei sostenitori ravennati, ma ha anche avvicinato a questa partita curiosi non solitamente vicino al mondo del calcio, televisioni italiane ed estere ed esponenti del pallone che in qualche modo hanno avuto a che fare con l'ex giocatore - tra le altre - di Barcellona e Milan. Un tumulto generale che causa anche eventi piuttosto bizzarri. Come riporta LaCasadC.com, nei pressi dello store del Ravenna si è presentato Ronaldinho: o almeno questo è quello che credevano tutti quei tifosi che lo hanno applaudito e hanno sperato di strappare un selfie con lui. In realtà, si trattava di un fake. Episodio che la dice lunga di come l'arrivo nella città romagnola del fuoriclasse brasiliano abbia fatto anche perdere il lume della ragione alla gente.

Gli occhi della Lazio e dello Sporting Braga sul capitano dell'Under 19 tedesca. Secondo quanto raccolto da TMW, queste due società sono sulle tracce del centrocampista difensivo classe 2008 Ebu Bekir Is. Di proprietà dell'Eintracht Francoforte, club che ha un'opzione per rinnovargli per un'altra stagione l'attuale accordo in scadenza a giugno, Is è attualmente in forza alla seconda squadra tedesca. Però da giovanissimo - quasi due anni fa - ha già fatto il suo esordio in prima squadra, in una sfida di Europa League contro la Roma vinta 2-0 dalla squadra della Capitale.

Il ct azzurro Roberto Mancini parla in conferenza stampa introducendo l'ultima partita del girone di Nations League cui è attesa l'Italia, sul campo del Belgio. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni: "Pensavamo di recuperare Cambiaghi, abbiamo provato stamani, ma aveva dolore. Sicuramente 2 cambi li faremo (l'altro è Frattesi, ndr), ma dobbiamo valutare chi ha bisogno di riposare. Quella di proporre Dimarco alto è un'opzione che abbiamo pensato da tempo, lo decideremo domani, le cose vanno viste in base alla partita e anche durante. Calafiori? Lui è da valutare".

Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta e dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro il Belgio: "Domani giocheremo al massimo con l'atteggiamento giusto". Tra i migliori nella partita di San Siro, il classe 2003 risponde così quando gli viene chiesto se sono pronti a fare lo switch dopo il 3-1 alla Francia: "Non è facile, ma una volta finita una partita bisogna cercare subito di recuperare le energie. Abbiamo avuto pochi giorni, ma non è un alibi, domani cercheremo di fare il massimo".

Dopo le iniziali preoccupazioni dovute alle dichiarazioni di Tuchel, l'Inter e soprattutto i tifosi nerazzurri possono tirare un sospiro di sollievo. Come riportato da tutti i media locali, Djed Spence oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà a disposizione dell'Inghilterra per il match di Nations League contro la Spagna. Tutto come previsto dunque, il problema muscolare è stato smaltito nel giro di qualche giorno.