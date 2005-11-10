Italia, Scalvini: "Sicuramente non staremo a pensare che abbiamo due risultati su tre"

Giorgio Scalvini, difensore dell'Italia, ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia del match contro il Belgio: "È una partita importante per la qualificazione, abbiamo cercato di prepararci al meglio e recuperare le energie. Cercheremo a fare del nostro meglio".

Cercherete di fare meglio rispetto alla gara contro la Francia?

"Sicuramente sì, si prova sempre a fare di più, a migliorarsi e a crescere in questo percorso che stiamo facendo. È sempre importante".

Cosa avete fatto per battere il Belgio?

"Abbiamo un po' guardato le cose calcistiche, tattiche e tecniche che avevamo anche un po' già visto all'andata. Ci ha detto di rimanere tranquilli che anche a Roma qualcosa di positivo si era visto nel secondo tempo. Sicuramente non staremo lì a pensare che abbiamo due risultati… Daremo il massimo".

Affronterà il suo compagno De Ketelaere.

"Sarà molto bello sfidarci, giochiamo insieme da tanti anni, ci conosciamo bene. Ognuno cercherà di portare a casa la vittoria".