Mancini: "L'Italia in Belgio deve giocare per vincere. Voglio una squadra molto offensiva"

Roberto Mancini, ct dell'Italia, nel corso della sua intervista a SportMediaset alla vigilia della partita contro il Belgio ha parlato così dei Diavoli Rossi: "Anche Van Bommel ha iniziato dalla Nations League, pure loro sono migliorati. Si fa un po' fatica, ma soprattutto se ci sono giocatori bravi poi si fa questo step".

Può essere uno svantaggio avere due risultati su tre a livello mentale?

"Uno svantaggio no (ride, ndr). Il nostro pensiero deve essere giocare per vincere, se saremo bravi a farlo ci riusciremo".

Cosa deve fare l'Italia per qualificarsi?

"Dobbiamo pensare a giocare e a fare quello che abbiamo provato in questi pochi giorni che abbiamo avuto, riuscire a essere in partita e molto offensiva, ma pure saper soffrire quando serve".

Giocherà Dimarco al posto di Cambiaghi?

"Abbiamo due infortunati, li rimpiazzeremo. Stiamo valutando con chi, lo decideremo domani mattina".