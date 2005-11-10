Sui social: "Fontanella-Khan fa anche il terzino?". Il DG del Milan risponde con ironia

Il Milan sta vivendo una nuova fase dirigenziale, con tanti manager internazionali e dal profilo giovane. Come per esempio James Fontanella-Khan, che in queste ore si è reso protagonista di un simpatico siparietto sui social network con un tifoso dei rossoneri.

Il siparietto sui social

Sul social X, infatti, un utente riportava una notizia del portale MilanNews.it a proposito della figura del suddetto dirigente, commentando con una punta di maliziosa ironia: “James Fontanella-Khan fa pure il terzino sinistro?”. Non ha tardato a rispondere lo stesso direttore generale del Milan, che ha usato altrettanto spirito nel suo messaggio: “Basta chiedere e ci sono”, seguito da un emoticon che strizza l’occhio.