Sui social: "Fontanella-Khan fa anche il terzino?". Il DG del Milan risponde con ironia
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Dimitri Conti
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autore Dimitri Conti
14.11.2026 21:52Serie A
Il direttore generale del Diavolo in rossonero ha risposto di spirito a una domanda provocatoria su X: "Basta chiedere e ci sono".
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Il Milan sta vivendo una nuova fase dirigenziale, con tanti manager internazionali e dal profilo giovane. Come per esempio James Fontanella-Khan, che in queste ore si è reso protagonista di un simpatico siparietto sui social network con un tifoso dei rossoneri.
Il siparietto sui social
Sul social X, infatti, un utente riportava una notizia del portale MilanNews.it a proposito della figura del suddetto dirigente, commentando con una punta di maliziosa ironia: “James Fontanella-Khan fa pure il terzino sinistro?”. Non ha tardato a rispondere lo stesso direttore generale del Milan, che ha usato altrettanto spirito nel suo messaggio: “Basta chiedere e ci sono”, seguito da un emoticon che strizza l’occhio.
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