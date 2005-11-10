Yormark entra nel mondo Milan: può essere decisivo per portare Endrick in Italia

Endrick resta un obiettivo del Milan. Il talento del Real Madrid potrebbe cambiare squadra già nel mese di gennaio, ma la concorrenza non manca, visto che su di lui ci sono top club europei, Roma inclusa. Secondo quanto riportato da MilanNews, il fatto che Brett Yormark sia diventato amministratore delegato di Milan Sports & Entertainment è un aspetto da considerare per il colpo che ha in mente il club rossonero: il nuovo dirigente infatti ha un rapporto molto stretto con Roc Nations, agenzia che cura gli interessi del brasiliano.

Cosa c'è dietro questo legame

Yormark nel 2019 fu nominato co-CEO di RC Unified e per questo conosce benissimo Roc Nations. Inoltre suo fratello Michael è oggi presidente e CEO di Roc Nations International, realtà che è direttamente coinvolta nella gestione della carriera di Endrick. Il suo ingresso nel Milan va letto in questo senso e per il futuro rafforza un canale già esistente. I tifosi possono sognare davvero l'arrivo del fuoriclasse in Italia.