Cambiaghi salta Belgio-Italia, Doumbia al posto di Frattesi ma ci possono essere sorprese. Le ultime da Appiano

Ultime sull'Italia direttamente da Appiano, che ospita l'allenamento della Nazionale azzurra alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio (in programma domani a Bruxelles). Con Frattesi che ieri ha lasciato il ritiro (nulla di grave per il centrocampista della Lazio), il ct Mancini ha fatto diverse prove di formazione mescolando le carte.

Doumbia favorito per sostituire Frattesi

Doumbia, conferma Sky Sport, potrebbe essere il sostituto dello stesso Frattesi, con la conferma di Barella mezzala e Tonali centrale. Attenzione a centrocampo però anche all'alternativa Fagioli, che nel caso andrebbe a sostituire Barella.

Cambiaghi lascia il ritiro. Dubbi tra difesa e attacco

In mattinata - riporta invece la Federcalcio - lo staff medico azzurro ha valutato le condizioni di Nicolò Cambiaghi: l’attaccante del Bologna non ha recuperato dal trauma alla caviglia riportato giovedì in occasione della partita con la Francia e lascerà quindi il ritiro. In difesa, Mancini ha provato Palestra come terzino destro, e può dunque essere un nome da spendere al posto di Kayode. Infine, per quanto riguarda l'attacco, con Cambiaghi out, a sinistra ci può essere l'opzione Dimarco avanzato. Con Vergara a destra che andrebbe dunque a giocare al posto di Sebastiano Esposito (ma non è da scartare nemmeno l'ipotesi Liberali).

Nel pomeriggio partenza per Bruxelles e conferenza

Nel pomeriggio è prevista la partenza degli Azzurri per Bruxelles, dove domani - ricordiamo - affronteranno il Belgio nell'ultima partita del girone di Nations League. In serata è prevista la conferenza di Mancini alle 19, seguita dalla visita di una delegazione alla targa commemorativa delle vittime della strage dell'Heysel.