Graziani: "Pio impressionante. Cambiaghi? Non mi aspettavo fosse così forte". E parla di Mancini

"Siamo sulla strada giusta, anche perché la squadra contro la Francia ha giocato con uno spirito battagliero, impegnandosi molto e aggredendo un avversario tecnicamente più forte". A dirlo è chi la maglia dell'Italia la conosce bene, ovvero quel Francesco Graziani che in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com fa il punto su presente e futuro della Nazionale. "La grinta e la determinazione hanno fatto la differenza contro la Francia, oltre alle ottime giocate che l'Italia ha prodotto".

Per Pio Esposito adesso sono 9 gol in 14 partite con la Nazionale, può battere il record dei marcatori azzurri. "Certo, può succedere. Il ruolino di marcia è impressionante, ed ha davanti tutta una vita calcistica per giocare in Nazionale. I numeri sono tutti dalla sua parte e nessuno gli può vietare di sognare, però l'importante è mantenere i piedi per terra perché oltre ai momenti positivi ogni tanto si può incappare in momenti negativi".

A chi si può paragonare Pio Esposito? "A Luca Toni. Oggi è un piccolo Toni, come caratteristiche, stazza fisica e comportamento in campo. Gli auguro di arrivare almeno alle stesse soddisfazioni che è riuscito ad ottenere Toni in carriera, compreso il Mondiale. Può darsi che lo possa anche superare, ma oggi sarei strafelice se riuscisse ad ottenere gli stessi risultati che ha ottenuto Toni".

Il lavoro di Mancini fino a questo momento: quanto è cambiata la Nazionale? "Con le prestazioni siamo sempre stati in linea, tranne la sconfitta iniziale. Siamo andati in crescendo. In queste partite ci sono segni di risveglio importantissimi, che ci danno un po' di entusiasmo e la possibilità di guardare al futuro con ottimismo. Poi come ho già detto, non bastano otto o nove partite per sognare traguardi che oggi non ci possiamo permettere. Però se manteniamo questo entusiasmo si potrà solo migliorare. Mancini? Io ero tra quelli che non lo rivolevano, per come ci aveva lasciato. Non mi nascondo. Poi una volta che la Federazione l'ha ripreso, viva Mancini. Io tifo lui come tifo tutta la squadra. Ero contrario al suo ritorno per le modalità con cui ci aveva lasciato in quel periodo. Comunque adesso è tornato, viva Mancini, viva i ragazzi e siamo con la squadra".

Domani contro il Belgio l'Italia ha 2 risultati su 3 a disposizione per andare ai quarti di Nations League. "E noi queste situazioni a volte non ci premiano, bisogna andare in Belgio con la stessa voglia ed entusiasmo avuti contro la Francia".

Altri giocatori dell'Italia che hanno impressionato Graziani? "Cambiaghi, non mi aspettavo fosse così forte e determinante ad un livello molto più alto rispetto al calcio italiano. Spero che queste vetrine azzurre gli possano regalare soddisfazioni sia nel nostro campionato che in quello estero".