Ronaldinho si prende Ravenna. Illumina la rifinitura e parte a caccia del 300° gol

È appena terminato l'allenamento di rifinitura del Ravenna in vista del derby di domani contro il Forlì. La prima e unica sessione di lavoro che la formazione di Andrea Mandorlini ha sostenuto alla presenza di Ronaldinho, protagonista di una serie di giocate che lasciano ancora intravedere il talento che ha incantato il mondo ad inizio anni 2000. La conferma ufficiale che l'ex di PSG, Barcellona e Milan è pronto a tornare in campo, con l'obiettivo, chissà, di mettere a segno anche il 300° gol ufficiale in carriera.

INIZIA IL COUNTDOWN

Adesso tutta l'attenzione è rivolta alla gara di domani alle 17:30 sul prato del 'Benelli', in diretta su Sky Sport; live testuale su TuttoMercatoWeb.com e TuttoC.com. Il ritorno arriva a undici anni dall’ultima partita ufficiale e l’attenzione è internazionale: alla sede del club sono arrivate oltre 200 richieste di accredito, almeno 50 da fotografi, tra cui The Guardian, Rede TV, beIN Sports, Voetbal, Reuters, Associated Press, France-Presse e LaPresse, con copertura in streaming in Stati Uniti, Gran Bretagna, Cina, Arabia Saudita e Brasile.

Il countdown per il ritorno in campo dell'ex Pallone d'Oro è ufficialmente iniziato.