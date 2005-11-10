Ravenna-Forlì conquista il mondo: Ronaldinho porta la Serie C a Times Square

Da Ravenna a New York, passando per il Brasile e il resto del mondo. Il ritorno in campo di Ronaldinho non sarà soltanto un evento sportivo per la città romagnola e per la Serie C, ma anche una straordinaria vetrina internazionale per tutto il calcio italiano. Il derby tra Ravenna e Forlì, in programma domani, domenica 15 novembre, alle 17:30 allo stadio 'Bruno Benelli', avrà infatti una copertura televisiva e mediatica di portata globale, con diverse emittenti pronte a trasmettere l'appuntamento.

IN ITALIA SKY, NOW E I SERVIZI RAI.

Sul territorio nazionale la partita sarà trasmessa in diretta da Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, oltre che in streaming su NOW. Una copertura speciale, con uno studio a bordo campo, numerosi ospiti e una telecamera dedicata esclusivamente al brasiliano, la cosiddetta 'Ronaldinho Cam'. Anche la Rai seguirà l'evento attraverso servizi e approfondimenti su Rai Sport e Rai 2, senza però trasmettere la gara in diretta.

LA DIRETTA IN BRASILE E NEGLI STATI UNITI

L'attenzione maggiore, però, arriverà anche dall'altra parte dell'oceano. In Brasile sarà RedeTV! a trasmettere il derby, con una programmazione multipiattaforma: diretta sul canale YouTube dell'emittente e successivamente sulla televisione in chiaro. Una scelta che permetterà a milioni di appassionati brasiliani di seguire il ritorno in campo di uno dei calciatori più amati della storia del proprio Paese.

Negli Stati Uniti sarà invece CBS a occuparsi della trasmissione, avendo acquisito i diritti del confronto per il mercato americano. E qui arriva forse l'aspetto più suggestivo dell'intera operazione: la partita sarà proposta anche sui maxischermi di Times Square, nel cuore di Manhattan. Una vetrina straordinaria, che porterà una partita del campionato di Serie C italiana in uno dei luoghi più conosciuti e frequentati del pianeta, durante la tarda mattinata newyorkese.

Resta ancora da definire un particolare della programmazione statunitense: si sta valutando se mantenere la trasmissione per tutti i novanta minuti oppure interrompere il collegamento nel momento in cui Ronaldinho dovesse lasciare il terreno di gioco. Un dettaglio che racconta bene quanto l'attenzione internazionale sia concentrata soprattutto sul ritorno del fuoriclasse brasiliano.

UNA VETRINA MONDIALE PER LA SERIE C

Per il Ravenna si tratta di un risultato mediatico di enorme rilevanza, ma anche per l'intero movimento della terza serie italiana l'occasione è di quelle difficilmente ripetibili. L'operazione Ronaldinho, voluta dal presidente Ignazio Cipriani e concretizzata con l'arrivo del brasiliano alla corte di Andrea Mandorlini, sta andando ben oltre i confini del campo e del territorio romagnolo.