Novara, Iori: "Conosco Valente, cercherà di imporre il gioco. Servono fiducia e autostima"

"Sarà un orario particolare ma non cambierà molto rispetto al solito: domani inizieremo con una colazione rinforzata alle 9, poi la riunione, infine tutti in campo". Inizia così la conferenza stampa di Manuel Iori, tecnico del Novara, in vista del match di domani contro il Lecco in programma alle ore 12.30.

Elogi al mister avversario

In seguito, come riportato da TuttoC.com, ha parlato del mister che affronterà domani e che conosce molto bene ovvero Federico Valente: "Sono stato suo collaboratore ai tempi del Sudtirol. So perfettamente come prepara le partite, ci siamo incontrati già due volte l’anno scorso da avversari, è scrupoloso e meticoloso. Cerca di imporre il gioco e dominare la partita e per ora lo sta facendo molto bene. Il Lecco, insomma, è una squadra prolifica e in fiducia, che gioca sempre il pallone, anche quando gli spazi sono davvero ristretti: sintomo di grande autostima. Affronteremo una squadra che devi saper leggere perché ti impone di essere molto concentrato sempre".

Un pensiero all'ultima sconfitta

Riguardo al recente ko contro il Treviso, dice: "Il risultato, come è ovvio che sia, condiziona anche il giudizio. A fine gara sembrava che il Treviso avesse fatto molto più rispetto a noi ma non era così. Le statistiche ci avevano detto che i veneti aumentavano sempre il pressing nella ripresa, partendo con un ritmo più basso. Per questo ho deciso di partire con una squadra che ricercasse il più possibile lo spazio, dando continuità alla formazione precedente. Mentre nella ripresa abbiamo messo dentro un attaccante di peso per tenere maggiormente palla e sfruttare anche i rinvii a cui ci avrebbero costretto a ricorrere i nostri avversari. La realtà è che abbiamo portato la palla nove volte nell’area piccola degli avversari, loro otto. La differenza è che loro l’hanno buttata dentro due volte, noi nessuna. Nei primi venti minuti loro sono andati in difficoltà, noi non abbiamo trovato l'ultimo passaggio, fallendo anche una bella occasione. Quindi, per concludere, è ovvio che ci siano dei miglioramenti da fare, e i ragazzi si allenano molto anche a livello individuale su questo, ma è altrettanto vero che, da quando sono arrivato, c'è un'idea ben precisa, un'identità forte, che si vede. A mancare è la continuità di risultati che dà fiducia e autostima. Quelle che servirebbero a noi".