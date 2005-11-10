Come Nicola ha cambiato il Venezia, l'agente di Dagasso: "Nell'approccio alle partite"

Nella giornata di oggi su TMW avete potuto leggere tra le altre cose anche l'intervista a Carlo Di Renzo, agente tra gli altri del centrocampista Matteo Dagasso, attualmente impegnato con l'Italia Under 21, il cui cartellino è di proprietà del Venezia. Ha parlato anche del nuovo corso in panchina per gli arancioneroverdi, con Davide Nicola: "È cambiato sicuramente l’approccio alla partita, ma per Matteo non credo ci siano problemi perché lui con il lavoro arriva sempre dappertutto. Sono sicuro che si toglierà grandi soddisfazioni”.

Il Venezia è neopromosso e lotta per la salvezza: quali sono le vere possibilità della squadra e quanto crede in questo obiettivo?

“A mio parere il Venezia ha un’ottima squadra che forse ha pagato lo scotto del noviziato in Serie A. Col brutto ko contro il Lecce è entrata in un trend negativo dal quale sembra che adesso stia riuscendo a uscire. Sia la società sia tutto il gruppo credono nella salvezza. Ci sarà da lottare ma non molleranno”.

Tempo fa lo ha paragonato a Barella: in un centrocampo a cinque come quello di Nicola, dove può trovare spazio?

“Matteo il suo spazio lo troverà ma non solo nel Venezia. Anche se dovesse andare in altri club. Ha una testa da top player e tecnicamente è un giocatore che ha entrambe le fasi di gioco e dà equilibrio a tutto il reparto”.

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