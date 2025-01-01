TMW Spalletti alla Juventus, ci siamo! Il tecnico è arrivato alla Continassa

Luciano Spalletti è arrivato in questi minuti alla Continassa ed è così pronto a dare il via alla sua nuova avventura come allenatore della Juventus in sostituzione dell'esonerato Igor Tudor. "Sarà fortunato chi sostituirà Tudor, perché troverà una squadra ben allenata", aveva detto nelle scorse ore lo stesso Spalletti rispondendo ad una domanda sulla Juventus.

L'ex ct già da ieri sera aveva dato il proprio via libera all'operazione, pur non essendo presente allo Stadium per il successo della squadra sull'Udinese. Ora però è tutto apparecchiato per il suo debutto in bianconero: l'arrivo alla Continassa sarà seguito dall'incontro coi dirigenti e la firma sul suo nuovo contratto, quindi il primo allenamento con la squadra.

Spalletti, ricordiamo, si è accordato con la Juventus per un contratto fino a fine stagione da 3 milioni euro netti d'ingaggio. A questo, è stata legata un'opzione di prolungamento automatico di ulteriori due anni in caso di raggiungimento di un piazzamento Champions al termine del campionato. Ora sono le ore della firma e delle presentazioni, poi a partire dalle ore 15 Luciano Spalletti vestirà la divisa bianconera per la prima volta e dirigerà l'allenamento con uno sguardo verso la sfida in casa della Cremonese in programma sabato 1 novembre alle ore 20.45.