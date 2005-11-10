Spalletti, discorso alla Juventus dopo l'1-1 con il Cagliari: "Serve di più". Il messaggio

All'indomani del pareggio di Cagliari, Luciano Spalletti ha ribadito alla squadra la bontà della reazione vista nella ripresa, pretendendo però una crescita netta in termini di personalità, vigore e cattiveria agonistica nei momenti chiave. Un discorso alla Juventus che è stato rivelato da TuttoSport. Pur non spiegandosi il gol subito e rifiutando l'alibi della sfortuna, il tecnico teme una latente pochezza di spirito e di attenzione che ostacola una Juventus incapace di concretizzare la mole di gioco prodotta. A placare il nervosismo del tecnico di Certaldo è arrivata la rassicurazione della dirigenza, che ha promesso l'arrivo di un nuovo numero 9 nella finestra di mercato a gennaio per colmare la lacuna nell'organico.

La gestione delle rotazioni verso la sfida di Vigo

Ritrovata la serenità, Spalletti guarda già alla trasferta contro il Celta Vigo come opportunità per ruotare gli uomini e dare nuova linfa alla squadra. Nonostante un calendario intasato da otto partite in poco più di venti giorni lasci pochissimo tempo per la tattica, il mister bianconero lavorerà per riproporre l'assetto a doppia punta, sbloccato dopo aver scardinato il blocco basso dei sardi. L'obiettivo immediato è ritrovare fluidità di manovra e continuità di risultati, evitando che il cammino d'inseguimento venga compromesso da continui passaggi a vuoto.

La spinta dell'Europa per ritrovare la mentalità Juve

Come già accaduto prima della sosta nella sfida di Europa League contro il NEC, gli ampi spazi del palcoscenico europeo potrebbero rivelarsi provvidenziali per sbloccare il potenziale offensivo dei singoli, da Kolo Muani a Woltemade, fino a Nico Gonzalez. Per Spalletti, la prestazione in Sardegna non è affatto da buttare, ma "serve di più", il virgolettato proposto dal quotidiano torinese. Il tecnico ribadisce di essere al lavoro per "allenare una mentalità", fatta di precisione, solidità ed estrema determinazione nel prendersi i tre punti. Vuole questo dalla sua Juventus.