Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Spalletti, discorso alla Juventus dopo l'1-1 con il Cagliari: "Serve di più". Il messaggio

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:00Serie A
14.10.2026 09:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

All'indomani del pareggio di Cagliari, Luciano Spalletti ha ribadito alla squadra la bontà della reazione vista nella ripresa, pretendendo però una crescita netta in termini di personalità, vigore e cattiveria agonistica nei momenti chiave. Un discorso alla Juventus che è stato rivelato da TuttoSport. Pur non spiegandosi il gol subito e rifiutando l'alibi della sfortuna, il tecnico teme una latente pochezza di spirito e di attenzione che ostacola una Juventus incapace di concretizzare la mole di gioco prodotta. A placare il nervosismo del tecnico di Certaldo è arrivata la rassicurazione della dirigenza, che ha promesso l'arrivo di un nuovo numero 9 nella finestra di mercato a gennaio per colmare la lacuna nell'organico.

La gestione delle rotazioni verso la sfida di Vigo

Ritrovata la serenità, Spalletti guarda già alla trasferta contro il Celta Vigo come opportunità per ruotare gli uomini e dare nuova linfa alla squadra. Nonostante un calendario intasato da otto partite in poco più di venti giorni lasci pochissimo tempo per la tattica, il mister bianconero lavorerà per riproporre l'assetto a doppia punta, sbloccato dopo aver scardinato il blocco basso dei sardi. L'obiettivo immediato è ritrovare fluidità di manovra e continuità di risultati, evitando che il cammino d'inseguimento venga compromesso da continui passaggi a vuoto.

La spinta dell'Europa per ritrovare la mentalità Juve

Come già accaduto prima della sosta nella sfida di Europa League contro il NEC, gli ampi spazi del palcoscenico europeo potrebbero rivelarsi provvidenziali per sbloccare il potenziale offensivo dei singoli, da Kolo Muani a Woltemade, fino a Nico Gonzalez. Per Spalletti, la prestazione in Sardegna non è affatto da buttare, ma "serve di più", il virgolettato proposto dal quotidiano torinese. Il tecnico ribadisce di essere al lavoro per "allenare una mentalità", fatta di precisione, solidità ed estrema determinazione nel prendersi i tre punti. Vuole questo dalla sua Juventus.

Articoli correlati

Immagine news 1
Spalletti pensa al Celta Vigo e prepara nuove soluzioni in ogni reparto
Immagine news 2
Juventus, preoccupa il "nervosismo" di Spalletti
Immagine news 3
Spalletti e quelle strette di mano... Maldini, Allegri e non solo: tutti i precedenti di Lucio

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWIl mercato non finisce qui: si può attingere dagli svincolati. Icardi è il pezzo da novanta
Immagine news 2
09:15 Serie ATMW
TMWChampions compromessa? Inter e Napoli, quanti punti servono per i play-off e le rivali
Immagine news 3
09:08 Serie A
Tacchinardi striglia la Juve: "I giocatori devono dare di più. Brutta partita di Kolo Muani"
Immagine news 4
09:00 Serie A
Spalletti, discorso alla Juventus dopo l'1-1 con il Cagliari: "Serve di più". Il messaggio
Immagine news 5
08:53 Serie A
Genoa, Blazquez: "Avevamo un'opzione per acquistare Spence a 7 milioni ma A-Cap rifiutò"
Immagine news 6
08:45 Serie A
Inter deludente col Brugge, Diouf: "Hanno approfittato di questo. Dobbiamo recuperare"
Immagine news 7
08:41 Serie ATMW
TMWQuanto vale Nicolò Tresoldi? No a 35 milioni della Roma. Ora siamo già oltre i 50
Immagine news 8
08:30 Serie A
Inter, Bonny: "Dobbiamo imparare dagli errori commessi con il Brugge e reagire subito"
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 Poteva scegliere 3 club di Serie A e invece… Bernardo Silva desaparecido al Real Madrid
Immagine top news n.1 Roma-Real Madrid, le probabili formazioni: Mou torna a casa, Malen sfida Mbappé
Immagine top news n.2 Feyenoord-Como, le probabili formazioni: Fabregas punta su Nico Paz e Baturina dal 1'
Immagine top news n.3 Napoli, notte da dimenticare col Villarreal: zero punti in Champions e altri segnali d'allarme
Immagine top news n.4 Champions League, risultati, marcatori e classifica aggiornata: Inter e Napoli a fondo
Immagine top news n.5 Venezia, dall'esonero di Stroppa alla scelta di Nicola: il riassunto del giorno zero
Immagine top news n.6 La Classifica della Champions League aggiornata: Inter e Napoli quasi in fondo
Immagine top news n.7 Villarreal-Napoli 3-1, le pagelle: Politano horror, McTominay controfigura. Stecca pure KDB
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.2 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.3 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.4 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Lazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Torino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, serve tempo ma Amorim trovi il modo di sfruttare chi ha"
Serie A
Immagine box news Serie A Champions compromessa? Inter e Napoli, quanti punti servono per i play-off e le rivali
Immagine box news Serie A Tacchinardi striglia la Juve: "I giocatori devono dare di più. Brutta partita di Kolo Muani"
Immagine box news Serie A Spalletti, discorso alla Juventus dopo l'1-1 con il Cagliari: "Serve di più". Il messaggio
Immagine box news Serie A Genoa, Blazquez: "Avevamo un'opzione per acquistare Spence a 7 milioni ma A-Cap rifiutò"
Immagine box news Serie A Inter deludente col Brugge, Diouf: "Hanno approfittato di questo. Dobbiamo recuperare"
Immagine box news Serie A Quanto vale Nicolò Tresoldi? No a 35 milioni della Roma. Ora siamo già oltre i 50
Serie B
Immagine box news Serie B Catanzaro, da Mignani a Castori: la lista di Polito se Gorgone dovesse saltare
Immagine box news Serie B Palermo, Palumbo sogna la A: “Sarebbe la ciliegina sulla torta della mia carriera”
Immagine box news Serie B Siatounis: "Ho detto subito sì al Benevento, volevo questa esperienza"
Immagine box news Serie B Sampdoria, differenziato sul campo per Conti. Esposito e Meijer proseguono il recupero
Immagine box news Serie B Avellino, Di Maggio torna in gruppo: Cancellotti ancora a parte in vista del Cesena
Immagine box news Serie B Pisa, Petagna resta in dubbio per la sfida con la Cremonese
Serie C
Immagine box news Serie C Sambenedettese, la famiglia Massi: “Il presidente è pronto a farsi indietro”
Immagine box news Serie C Catania, depositata l’istanza per la gara sul marchio storico: si parte il 15 ottobre
Immagine box news Serie C Serie C, continuano recuperi della 7ª e 8ª giornata: oggi tocca all'Atalanta
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: l'Altamura esonera Memushaj
Immagine box news Serie C Latina, Volpe: "La classifica non è quella che volevamo. Non dobbiamo cercare alibi"
Immagine box news Serie C Giugliano, Di Napoli in bilico dopo il ko con l'Inter U23: ore decisive per il futuro
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Severini ammette: "La prestazione non è stata perfetta, dobbiamo migliorare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Obiettivo raggiunto, ma dobbiamo migliorare rispetto a queste 2 gare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Inglesi pigliatutto? Si spera di no… Intanto nuovo appuntamento con Sportissimo!
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
Gilberto Mora, l'Iniesta del Messico. Troppo facile scommettere su di lui, almeno 40 milioni
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, gli indizi della 6ª giornata: i migliori della giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio