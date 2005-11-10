Genoa, Blazquez: "Avevamo un'opzione per acquistare Spence a 7 milioni ma A-Cap rifiutò"

Nel corso di una lunga intervista concessa a Diretta.it, il CEO del Genoa Andres Blazquez ha parlato della gestione di A-Cap in particolare delle questioni legate a Djed Spence e all'interessamento a David De Gea: "Posso farle un esempio relativo alla gestione A-Cap e al danno sportivo che abbiamo subito. Avevamo un'opzione per acquistare Djed Spence per 7 milioni di euro, e loro hanno rifiutato.

Quando giocava per noi, si ricordi, era felice qui, avevamo l'opzione e la dirigenza di A-Cap disse: 'No, non potete permettervelo'. Io dissi: 'Guardate, è una buona opportunità'. De Gea ci fu offerto a parametro zero e, ancora una volta, credo che A-Cap abbia detto: 'È un portiere vecchio stampo, non dovremmo prenderlo'. Le garantisco che quella situazione non sarebbe accaduta se il signor Sucu avesse avuto il controllo all'epoca.

Persino Mason Greenwood era stato offerto dalla stessa persona. Quindi direi che probabilmente abbiamo perso oltre 70-80 milioni di euro in valore dei giocatori perché avevamo persone esterne al mondo del calcio. Non ci era permesso prendere decisioni basate su concetti sportivi. Il signor Sucu ed io sappiamo come delegare, il che penso sia un grande vantaggio. Non andrò a scegliere di che colore dipingere il muro dietro di me perché non ho gusto, quindi non andrò a scegliere un giocatore perché non ho le competenze, ma abbiamo le persone giuste e poniamo le domande corrette".