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Spalletti pensa al Celta Vigo e prepara nuove soluzioni in ogni reparto

Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
14.10.2026 06:45Serie A
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La Juventus prepara la sfida al Celta Vigo: Spalletti studia i cambi, ma deve anche risolvere i problemi di continuità e ritrovare concretezza sotto porta
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus, ieri, ha ripreso la preparazione in vista della sfida contro il Celta Vigo. Questa mattina, la squadra sarà in campo alle 11 e poi, dopo pranzo, i bianconeri partiranno per la Spagna. Una volta arrivata a Vigo, la Juventus si recherà allo stadio per il walkaround e alle 18:50 Spalletti e un suo giocatore parleranno in conferenza stampa. La sfida europea rappresenta un appuntamento importante per i bianconeri, chiamati a ritrovare continuità dopo un periodo caratterizzato da risultati altalenanti. Il tecnico di Certaldo dovrà gestire le energie del gruppo, considerando anche i prossimi impegni ravvicinati. La squadra è attesa da una settimana intensa, nella quale sarà fondamentale trovare risposte sul campo.

Juventus, Spalletti studia i cambi: Alajbegovic può tornare titolare

Spalletti già da ieri ha cominciato a studiare i possibili cambi di formazione, anche perché dopo la gara contro il Celta Vigo bisognerà subito rituffarsi sul campionato e sul match contro la Lazio. Perciò è inevitabile che il tecnico di Certaldo possa effettuare alcune modifiche per dosare le forze e gestire al meglio le energie dei suoi giocatori. La sensazione è che sulla sinistra possa tornare Alajbegovic, con il tecnico che sta valutando le diverse soluzioni a disposizione per affrontare la formazione spagnola. Resta invece da capire chi giocherà sulla fascia destra tra Conceicao e Nico Gonzalez, considerando che Zhegrova non è presente nella lista UEFA e non potrà quindi essere utilizzato in questa competizione. Le scelte definitive verranno valutate anche in base alle indicazioni che arriveranno dall’ultima seduta di allenamento. La Juventus, infatti, avrà ancora a disposizione la mattinata per mettere a punto gli ultimi dettagli prima della partenza per la Spagna. Spalletti cercherà di sciogliere gli ultimi dubbi, soprattutto per quanto riguarda gli esterni e la gestione dei giocatori maggiormente impiegati nelle ultime partite. Anche in difesa potrebbe esserci spazio per qualche novità. In particolare, potrebbe rivedersi Cambiaso, mentre Celik ieri non è sceso in campo per una gestione dei carichi di lavoro. Una situazione che lascia aperte diverse possibilità e che verrà valutata con attenzione dallo staff tecnico. L’obiettivo è presentarsi alla sfida europea con una formazione competitiva, senza perdere di vista il successivo appuntamento di campionato. La partita contro la Lazio sarà infatti un altro banco di prova importante e Spalletti dovrà necessariamente trovare il giusto equilibrio tra la necessità di fare risultato e quella di preservare le energie. Le prossime ore saranno decisive per capire quali saranno le scelte del tecnico.

Juventus, serve una svolta: Spalletti cerca la soluzione ai problemi

In questi giorni, il mondo Juventus ha dovuto fare i conti con un altro piccolo passo falso. I bianconeri continuano a salire e scendere come se fossero sulle montagne russe e anche lo stesso Spalletti non riesce a trovare una quadra. Il problema resta sempre quello della mancanza di “cattiveria”. La Juventus costruisce tanto, ma quando deve concretizzare si fa trovare mancante. Gli avversari ormai hanno capito che i bianconeri contro le squadre chiuse faticano a segnare e questa situazione si ripete da diversi mesi. La squadra riesce spesso a sviluppare il proprio gioco e a creare occasioni, ma manca ancora quella concretezza necessaria per trasformare la mole di lavoro in risultati. Un limite che continua a pesare e che rischia di compromettere le ambizioni della formazione bianconera. Spalletti è sotto pressione perché è consapevole di giocarsi tanto, ma adesso dovrà essere lui a trovare la quadra giusta. Il tecnico è chiamato a individuare le soluzioni per rendere la squadra più incisiva negli ultimi metri e per evitare che le partite si trasformino in occasioni sprecate. Non sarà sufficiente costruire gioco: servirà maggiore determinazione quando si arriva nei pressi della porta avversaria. Dopo il ko di Champions contro il Galatasaray, infatti, la Juventus è entrata in una spirale di involuzione e alterna buoni risultati a passi falsi. Il ritmo è troppo altalenante per una squadra che ha fatto della vittoria il suo marchio di fabbrica. Le difficoltà non riguardano soltanto i singoli episodi, ma anche la capacità collettiva di mantenere lo stesso livello di rendimento per tutta la partita. Ora gli impegni sono tanti e non c’è più tempo da perdere. La gara contro il Celta Vigo può rappresentare un’occasione per ritrovare fiducia, ma servirà una prestazione concreta, soprattutto sotto porta. La Juventus dovrà dimostrare di aver imparato dagli errori commessi e di poter affrontare le difficoltà con un atteggiamento diverso. Spalletti sa che il margine per sbagliare si sta riducendo e che la squadra ha bisogno di ritrovare certezze in tempi brevi. Tra gli impegni europei e quelli di campionato, ogni partita avrà un peso importante. Per questo motivo sarà fondamentale intervenire sui problemi emersi nelle ultime settimane, ritrovando equilibrio, continuità e soprattutto quella determinazione che finora è mancata nei momenti decisivi. La Juventus è chiamata a invertire la rotta una volta per tutte.

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