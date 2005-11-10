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Juventus, preoccupa il "nervosismo" di Spalletti

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Redazione TMW
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13.10.2026 07:12Altre Notizie
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Chi conosce Luciano Spalletti come il sottoscritto, ha pochi dubbi: nella Juve si è accesa una lampadina rossa. Sinonimo di allarme, puntuale quando a Lucio le cose vanno male, il nervosismo post Cagliari del tecnico ne è la certificazione. Rosso per l'allenatore bianconero, per il faccia a faccia piuttosto duro con Pisacane e, dulcis in fundo, le sue dichiarazioni. “Io non mi gioco il risultato di questa sera, ma il fine carriera perché ho 70 anni. Se manca carattere, cosa c'entro io?”.
Parole quanto meno discutibili, magari voleva rafforzare il concetto di voglia di vittoria perché in palio c'è qualcosa di più importante rispetto alla singola gara, ma sarebbe stato meglio evitare anche perché alimentano il fuoco dei detrattori, suoi e della stessa Juve. Materiale combustibile in queste situazioni difficili e per certi versi inaspettate.

Dopo sei turni, i bianconeri sono già in ritardo e non solo per il -5 dalla coppia in vetta Inter-Lazio. Al momento sesto posto, fuori dalla Champions, 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Allo stesso punto del campionato, Spalletti ha fatto peggio dei suoi tre predecessori: Allegri nella stagione 2023/2024 ne totalizzò 13, Motta e Tudor 12. Spostandoci dai freddi numeri alle prestazioni, la situazione non migliora. A Cagliari abbiamo rivisto la bipolarità dello scorso anno, con differenza tra primo e secondo tempo e tante occasioni non finalizzate. La mancanza di un centravanti vero non aiuta, ma Spalletti deve trovare opzioni alternative. Purché sia lucido nelle scelte, non impeccabili contro i sardi. Il suo nervosismo è un segnale allarmante per la Juve. E sotto questo aspetto, non aiuta il fantasma di Conte, anche alla luce delle sue ultime dichiarazioni rispetto alla tipologia di club cui aspira il tecnico leccese, dai media inglesi accostato al Manchester United.

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