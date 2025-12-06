Domani Napoli-Juve, La Repubblica (ed. Torino): "Spalletti punta su David per l’attacco"
La sfida contro il Napoli si avvicina. Domani sera la Juventus sarà ospite della formazione di Antonio Conte al "Maradona" in una sfida da sempre molto affascinante. Ultimi dubbi di formazione per Luciano Spalletti che dovrebbe aver scelto per l'attacco. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica: "Spalletti contro il Napoli di Conte punta su David per l’attacco Juve".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
