Spalletti ai quarti di Coppa Italia, Il Corriere dello Sport titola: "La Juve Loca"
"La Juve Loca": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Spalletti ai quarti, Vlahovic si opera. Luciano elimina l'Udinese della Coppa Italia (2-0): domenica a Napoli esame da scudetto. Autogol di Palma, poi partita sotto controllo e nel finale arriva il 2-0 di Locatelli su rigore. Dusan torna a marzo: l'intervento a Londra.
In taglio alto, invece, un estratto dell'intervista rilasciata da Gravina. Il numero uno del calcio italiano ha trattato Mondiali, Gattuso, Spalletti, giovani, stranieri in eccesso, riforme, caso arbitri e tanto altro.
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
