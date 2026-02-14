Stasera il ritorno da ex di Lucio, Corriere Milano: "Spalletti-Inter: storia di gioie e veleni in coda"

"Spalletti-Inter: storia di gioie e veleni in coda" scrive il Corriere Milano in vista del derby d'Italia in programma questa sera a San Siro tra Inter e Juventus. Ritorno da ex alla Scala del calcio per Luciano Spalletti, ora alla guida della Juve, ma in passato tecnico dei nerazzurri.

Questa sera, alle 20.45, si gioca Inter-Juventus. Gara mai banale, nemmeno per Luciano Spalletti, oggi bianconero, ma allenatore dell'Inter dal 2017 al 2019. Una storia iniziata bene con il ritorno nerazzurro in Champions dopo 6 stagioni ma chiusa male con un esonero inaspettato per fare posto a Conte.

Non è la prima volta da avversario contro i nerazzurri (è già successo 37 volte) ma farlo da allenatore della Juve è un’altra cosa e non soltanto per il famoso fallo di Pjanic su Rafinha, con l’audio del VAR scomparso e Spalletti sulla panchina nerazzurra. Subito il ritorno in Champions con Luciano, che lanciò Brozovic in regia. Ma il caso Icardi, il cambio in società e l’avvento di Conte portarono a un addio "senza sconti".