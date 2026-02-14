Como-Fiorentina atto terzo. Storia di un sorpasso inatteso: è Fabregas a osservare dall'alto

Como-Fiorentina non è solo una partita importante per la classifica, ma anche il confronto tra due proprietà molto ricche e due modelli di gestione opposti. Tutto inizia nel 2019: i fratelli Hartono acquistano il Como, appena fallito e in Serie D, per circa 200 mila euro; poco dopo Rocco Commisso rileva la Fiorentina per circa 160 milioni. Oggi, a quasi sette anni di distanza, il Como è sesto, in semifinale di Coppa Italia e con 23 punti in più (e una gara in meno) rispetto a una Fiorentina terzultima.

La crescita del Como è stata rapidissima: dalla vittoria della Serie D nel 2019 alla promozione in B nel 2021, fino al ritorno in A nel 2024. Nel frattempo la Fiorentina, pur senza superare il settimo posto ma raggiungendo tre finali, ha investito quasi 120 milioni nel Viola Park. Il club lariano, invece, ha puntato su una trasformazione più ampia, diventando un brand internazionale legato al “Comolake”, tra vip sugli spalti e iniziative di lusso legate al matchday.

Dal punto di vista economico, entrambe non hanno debiti finanziari, ma il Como registra perdite elevate a fronte di forti investimenti (115 milioni sul mercato), mentre la Fiorentina mantiene ricavi più alti e perdite più contenute. I lariani puntano su una rosa giovane per generare future plusvalenze; i viola, già reduci da 56 milioni in plusvalenze, faticano a replicare quel modello. In campo, il Como sogna, la Fiorentina cerca riscatto e oggi ci sarà il terzo atto della sfida, dopo due vittorie dei lariani al Franchi tra campionato e Coppa Italia.