Spalletti sul mercato: "La società lavora in modo ininterrotto. Adzic? Vorrei dargli più tranquillità"

Mister Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera col Parma, è stato inevitabilmente interpellato anche sul mercato della Juventus e le ultime ore di trattative. Questa la sua risposta: "Il mercato è in mano alla società ed è giusto così. Se ci fosse un modo di aiutare la squadra, questo è quello che abbiamo indicato da sempre e ora si vedrà in queste ultime ore se possiamo fare qualcosa o no. Questo non incide sulla forza che noi metteremo nel lavoro quotidiano. La società sta lavorando in maniera ininterrotta e aspettiamo. Io mi fido totalmente dei miei giocatori e non faccio nessun pensiero se non di aver calciatori super top".

Da quale giocatore ti aspetti qualcosa di nuovo?

"Io posso dire che ci sono queste qualità che ancora non ho visto. Non vorrei però correre il rischio di criticare i miei calciatori perché non ho nulla da dire a nessuno. Questo lavoro è un po' come fare il minatore e certe cose non le trovi in superficie, devi andare a trovarle. Ho fatto giocare poco Adzic, ma io vedo un grande piede, un grande motore e una scocca perché tiene botta. Vorrei trasmettergli un po' più tranquillità nei momenti della partita con il pallone tra i piedi. Parlo di lui perché mi sta a cuore per come sta lavorando. A volte si trova in zone di campo dove non può permettersi di gestirlo in tranquillità perché sono zone pericolose, mentre a volte in zone più semplici gestisce il pallone come in zone di pericolo. Il lavoro può determinare molto sempre facendogli capire che i protagonisti sono loro e che il lavoro paga".

